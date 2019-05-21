Смерч пронесся в Польше, разрушил более 100 домов

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Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч.

Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.

Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные, пишет korrespondent.net

В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.