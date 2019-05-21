ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова

22.05.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова
Игорь Зарембо / РИА Новости

Макаров брался за любую конструкторскую работу, связанную с вооружением. Пистолет — пожалуйста! Автоматическая пушка — запросто! Противотанковый комплекс — нет проблем! По воспоминаниям сына оружейника, его любимая присказка звучала так: «Любой талант можно пропить, но трудолюбием можно даже средние способности развить до любого уровня».

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова
Николай Макаров. Фото: Commons.wikimedia.org

Парень из Сасова

Николай Макаров в селе Сасово Рязанской губернии в семье паровозного машиниста 22 мая 1914 г. У родителей он был последним, шестым, ребенком. После окончания шестилетки Николай уехал в Рязань поступать в школу фабрично-заводского ученичества. Потом работал в сасовском железнодорожном депо, а в 1936 отправился в Москву поступать в МВТУ им. Баумана. Не поступил. Пришлось довольствоваться Тульским механическим институтом. Николая зачислили на факультет оружейников, о чем он ни разу в жизни не пожалел.

Во время войны Макаров работал с легендарным Георгием Семеновичем Шпагиным, создателем пистолета-пулемета ППШ. Параметры возвратной пружины для этого оружия Макаров рассчитал, еще будучи студентом. 

Пистолетная гонка

Вскоре после окончания войны в СССР был объявлен конкурс на новый пистолет. Заявки прислали такие маститые оружейники, как Симонов (автор карабина СКС), Токарев (пистолет ТТ), Коровин (пистолет ТК)... Макаров тогда работал в тульскм ЦКБ-14, позднее преобразованном в Конструкторское бюро приборостроения, КБП. Он тоже решил попытать счастья.

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова Карты, пиво, пистолет. Что нельзя продавать несовершеннолетним?

После первой серии тестирований в финал вышли пистолеты Константина Барышева и Николая Макарова. Пистолет Барышева показал лучшие результаты по кучности стрельбы, но макаровский был намного технологичнее в производстве. В заключении к отчету испытатели записали: «По кучности 9-мм пистолет Макарова не удовлетворяет ТТТ № 3115, однако он... позволяет решать стрелковые задачи, предусмотренные для пистолетов». Вот так: комиссия выбрала безотказно стреляющий пистолет. А то, что попасть из него в цель было несколько проблематично, никого не расстроило. 

В той войне, которую собирался вести СССР образца 1949 г., ставка делалась на атомные бомбы и танки — то оружие, которое нуждается в применении силами коллектива. Автомат Калашникова в концепцию вписывался, поскольку лучшие результаты показывал при применении в составе отделения, взвода, а лучше — роты. Еще лучше вписывались пулеметы, которым нужен был первый и второй номера расчета. Еще легче было со 152-мм гаубицей Д-20 образца 1947 г. — ей полагался прислуга из 8 человек. А пистолет — что пистолет? Он оружие индивидуальное, а советский народ по природе своей коллективист. Возможно, именно по этой причине пистолетам не везет и в современной России. Все попытки сместить ПМ с его пьедестала к особым успехам не приводят.

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова
Оружие современного разведчика - не пистолет, а кредитная карта
Подробнее

И пушка, и «Фагот»

В 1952 г. Макаров за свой пистолет ПМ получил Сталинскую премию в сумме 50 тысяч рублей. Неплохие деньги, если учесть, что автомобиль «Победа» стоил тогда 16000. На них Макаров поменял крышу родительского дома, сестре Надежде подарил редкий в те годы телевизор, а ее сыну — мотоцикл. Близким друзьям Николай купил фотоаппараты.

Остальное ушло на создание самых элементарных бытовых удобств. Как говорила жена Макарова, до этого у них в доме не было лишних подушек, одеял, и постельного белья. 

После принятия пистолета на вооружение Николай Федорович был привлечен к работе над авиационной пушкой АМ-23. В истории оружия довольно редко случается, чтобы конструктор так запросто переходил от стрелкового калибра 9 мм к артиллерийскому 23 мм. Макарову это удалось. АМ-23 была принята на вооружение в 1953 г. и стала основным огневым щитом советской стратегической бомбардировочной авиации. Производили пушки АМ-23 до 1972 г., практически два десятилетия. А в Китае, похоже, делают до сих пор.

Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова
Пушки АМ-23 в кормовой оборонительной установке самолёта Ту-142. Фото: Commons.wikimedia.org/ Михаил Фетисов

Вскоре после этого конструкторская карьера Макарова совершила очередной кульбит. В 1970 г. на вооружение Советской Армии был принят противотанковый ракетный комплекс с наведением по проводам «Фагот». Это была совместная разработка тульского КБП и ЦНИИТочмаша из подмосковного Климовска. Работы со стороны туляков возглавлял Макаров, за что получил вторую Государственную премию СССР и звание Героя социалистического труда. В 1974-м за «Фаготом» последовал более совершенный ПТРК «Конкурс».


Пистолет эпохи. Как «короткоствол» прославил создателя ракет Макарова
Ракета 9M113 Конкурс на ПУ 9П135 ПТРК «Фагот». Фото: Commons.wikimedia.org/ Mike1979 Russia

«Пожить я хочу»

Макаров запомнился коллегам как абсолютный трудоголик — уезжал на работу не позднее 7 утра и редко возвращался до полуночи. Вместе с этим, он был равнодушен к карьерному росту. Для подъема по служебной лестнице требовалось членство в КПСС, а его Макаров по какой-то причине всячески избегал. При этом ни малейших оппозиционных взглядов Николай Федорович тоже не имел.

Еще парадокс: при всей явной влюбленности в свое дело Макаров ушел на пенсию при первой же возможности — когда стукнуло 60. В 1974-м сказал жене: «Я лучше уйду, Надя. Пожить я хочу!». Отказался от синекурной должности консультанта в КБП: уходить так уходить.

У Макарова всегда было слабое сердце. Но, даже оказываясь на больничной койке, он не переставал изобретать что-то новое. Супруга вспоминала, как Макаров часто возмущался, разглядывая медицинское оборудование: «Неужели нет никого, кто бы мог грамотно сконструировать эти приборы!». И прямо в палате начинал чертить эскизы более совершенных аппаратов. Но седьмой инфаркт доконал оружейника. 

Он умер 14 мая 1988 г. на 75 году жизни. Последним его изобретением стала машинка для закатывания консервов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, Николай Федорович Макаров не был гениальным оружейником, как Джон Браунинг или Хайрем Максим. Но он был так же работоспособен и неприхотлив, как и его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Траты белорусов в магазинах и на рынках продолжают расти. На сколько за год увеличился средний чек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика