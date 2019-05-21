Минсвязи выпускает спецштемпель к Году образования Беларуси в Китае

Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 23 мая для проведения специального памятного гашения, посвященного Году образования Беларуси в Китае, сообщает РУП "Белпочта".

Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь. Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска.

Решением белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае. Он направлен на налаживание прямых контактов между университетами двух стран, дальнейшее развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая.

Кроме того, Год образования Беларуси в Китае призван способствовать укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами.

К этому событию РУП "Белпочта" подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой "Н".

Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством образования и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень".

