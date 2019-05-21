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Минсвязи выпускает спецштемпель к Году образования Беларуси в Китае

22.05.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает спецштемпель к Году образования Беларуси в Китае
Белпочта

Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 23 мая для проведения специального памятного гашения, посвященного Году образования Беларуси в Китае, сообщает РУП "Белпочта".

Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь. Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска.

Решением белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае. Он направлен на налаживание прямых контактов между университетами двух стран, дальнейшее развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая.

Кроме того, Год образования Беларуси в Китае призван способствовать укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами.

К этому событию РУП "Белпочта" подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой "Н". 

Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством образования и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень".
 

 
Теги: Минск
 
 
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Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь. Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска.
 
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