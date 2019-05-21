ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийский зенитный комплекс случайно сбил собственный вертолет

22.05.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Индийский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса SPYDER, принадлежащего также индийским ВВС, сообщает The Economic Times. Это было установлено в ходе расследования инцидента. Командиру и трем офицерам авиабазы в Сринагаре могут быть предъявлены обвинения.


Место падения вертолета Ми-17В-5 из состава 154-го вертолетного отряда (HU154) ВВС Индии в районе Сринагара 27.02.2019 © theprint.in

Катастрофа произошел 27 февраля 2019 года в индийской части Кашмира примерно в 100 км от линии контроля с Пакистаном. Погибли шесть индийских военнослужащих во главе с командиром экипажа и один гражданский на земле.

Хотя вертолет поддерживал постоянную радиосвязь с диспетчером авиабазы, летчиков это не спасло — расчет развернутого в Сринагаре зенитного ракетного комплекса израильского производства SPYDER принял вертолет за БПЛА противника и по команде старшего офицера ПВО авиабазы без уточнений обстановки и согласований произвел пуск зенитной ракеты, поразившей вертолет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибли шесть индийских военнослужащих во главе с командиром экипажа и один гражданский на земле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Происшествия, криминал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика