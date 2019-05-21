Индийский зенитный комплекс случайно сбил собственный вертолет

Источник материала: Tut.by

Индийский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса SPYDER, принадлежащего также индийским ВВС, сообщает The Economic Times. Это было установлено в ходе расследования инцидента. Командиру и трем офицерам авиабазы в Сринагаре могут быть предъявлены обвинения.



Место падения вертолета Ми-17В-5 из состава 154-го вертолетного отряда (HU154) ВВС Индии в районе Сринагара 27.02.2019 © theprint.in

Катастрофа произошел 27 февраля 2019 года в индийской части Кашмира примерно в 100 км от линии контроля с Пакистаном. Погибли шесть индийских военнослужащих во главе с командиром экипажа и один гражданский на земле.

Хотя вертолет поддерживал постоянную радиосвязь с диспетчером авиабазы, летчиков это не спасло — расчет развернутого в Сринагаре зенитного ракетного комплекса израильского производства SPYDER принял вертолет за БПЛА противника и по команде старшего офицера ПВО авиабазы без уточнений обстановки и согласований произвел пуск зенитной ракеты, поразившей вертолет.