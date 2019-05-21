Траты белорусов в магазинах и на рынках продолжают расти. На сколько за год увеличился средний чек

Источник материала: Tut.by

Среднестатистический белорус увеличил ежедневные траты в магазинах и рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе — апреле вырос до 13,2 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 1,4 рубля больше, чем годом ранее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом суммы, которые белорусы тратят в магазинах, ТЦ и на рынках, отличаются по регионам. К примеру, в Могилевской области однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в первом квартале составил 10,3 рубля (годом ранее — 9,3 рубля), а в Гродненской — 12,1 рублей (против 11 рублей).

В январе — апреле этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса выросли на 8,1% к аналогичному периоду 2018-го. За первый квартал белорусы потратили в организациях торговли 13,6 миллиарда рублей.

Почти 4,5 миллиарда от этой суммы пришлось на минчан. Ниже всего этот показатель в Могилевской области — почти 1,2 миллиарда рублей.

Белорусы стали больше тратить также в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в январе — апреле увеличился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года и составил 868,8 миллиона рублей.