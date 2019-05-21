С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проведёт специальный комплекс мероприятий «Внимание – дети!»

Источник материала: Патриот (Ушачи)

В связи с окончанием учебного года в целях предупреждения происшествий с детьми с 25 мая по 5 июня т.г., Госавтоинспекция проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание – дети!».

Основная цель данного мероприятия – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях. В период проведения СКМ «Внимание – дети!» большое внимание нарядами ДПС будет уделено выявлению нарушений ПДД юными участниками дорожного движения, а также нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

С начала года в Витебской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших детей: 7 детей-пешеходов, 4 ребенка-пассажира и 1 ребенок-водитель, который на месте происшествия погиб.

Авария, произошла ночью 27 апреля в Витебском районе. Мотоблок «Asiloc», которым управлял несовершеннолетний водитель в деревне Курино при наезде на бордюрный камень опрокинулся. В результате ДТП 17-летний парень от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

К сожалению, причинами большинства аварий остается нарушение элементарных правил пересечения проезжей части.

Так, вечером 20 мая в г. Полоцке его житель, управляя автомашиной «Фольксваген-Джета» во дворе дома № 3 по ул. П.М. Машерова совершил наезд на внезапно выбегавшую на проезжую часть дороги ученицу одной из школ города. 10-летняя девочка в результате наезда получила травмы и была госпитализирована в больницу.

В связи с этим, в целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних сотрудниками ГАИ в трудовых коллективах и учреждениях образования будут организованы выступления, лекции и кинолектории.

В эти дни также будут проведены рейды на дорогах по предупреждению нарушений правил дорожного движения детьми и водителями транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 166 и 166.9 Правил дорожного движения «В светлое время суток для обозначения движущего транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».

За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушения Республики Беларусь).

А.Лисовский, старший госавтоинспектор ОГАИ Ушачского РОВД.