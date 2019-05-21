Источник материала: Новости Волковыска

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой 18 белорусскими предприятиями, сообщается на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, данная мера связана продолжающимися случаями поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.

В связи с этим, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» - выявление превышения БКГП и КМАФАнМ в говядине; ОАО «Барановичский молочный комбинат» - выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив); ОАО «Беллакт» Волковысское - выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив); СООО «Белсыр» - выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (4 случая) в молоке пастеризованном (налив); ОАО «Волковысский мясокомбинат» - выявление превышения БКГП в говядине; ОАО «Гродненский мясокомбинат» - выявление превышения КМАФАнМ в говядине; ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - выявление незаявленной производителем ГМ-сои в корме сухом для собак; КПУП «Мозырские молочные продукты» - выявление превышения БКГП (11 случаев) и КМАФАнМ (10 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и сливках пастеризованных (налив); ОАО «Молоко» г. Витебск – выявление превышения КМАФАнМ в молоке пастеризованном питьевом; ПУП «Мстиславльмолоко» - выявление натамицина в сыре; ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - выявление тетрациклина в говядине; Филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов) – выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говядина; ОАО «Рыбхоз «Полесье» - выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели; ПУП «САРИЯ» - выявление незаявленной ДНК свиньи в муке кровяной; ОАО «Смолевичи Бройлер» - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид и робенидин) в субпродуктах цыплят-бройлеров; ОАО «Туровский молочный комбинат» - выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (6 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и натамицина в сыре; Фермерское хозяйство «Минюка» - выявление превышения КМАФАнМ в говядине; ОАО «Шкловский маслодельный завод» - выявление превышения КМАФАнМ в молоке питьевом пастеризованном.

«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — говорится в сообщении.

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