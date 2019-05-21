Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой 18 белорусскими предприятиями, сообщается на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, данная мера связана продолжающимися случаями поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.

В связи с этим, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:

  1. ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» - выявление превышения БКГП и КМАФАнМ в говядине;

  2. ОАО «Барановичский молочный комбинат» - выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);

  3. ОАО «Беллакт» Волковысское - выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);

  4. СООО «Белсыр» - выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (4 случая) в молоке пастеризованном (налив);

  5. ОАО «Волковысский мясокомбинат» - выявление превышения БКГП в говядине;

  6. ОАО «Гродненский мясокомбинат» - выявление превышения КМАФАнМ в говядине;

  7. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - выявление незаявленной производителем ГМ-сои в корме сухом для собак;

  8. КПУП «Мозырские молочные продукты» - выявление превышения БКГП (11 случаев) и КМАФАнМ (10 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и сливках пастеризованных (налив);

  9. ОАО «Молоко» г. Витебск – выявление превышения КМАФАнМ в молоке пастеризованном питьевом;

  10. ПУП «Мстиславльмолоко» - выявление натамицина в сыре;

  11. ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - выявление тетрациклина в говядине;

  12. Филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов) – выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говядина;

  13. ОАО «Рыбхоз «Полесье» - выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели;

  14. ПУП «САРИЯ» - выявление незаявленной ДНК свиньи в муке кровяной;

  15. ОАО «Смолевичи Бройлер» - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид и робенидин) в субпродуктах цыплят-бройлеров;

  16. ОАО «Туровский молочный комбинат» - выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (6 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и натамицина в сыре;

  17. Фермерское хозяйство «Минюка» - выявление превышения КМАФАнМ в говядине;

  18. ОАО «Шкловский маслодельный завод» - выявление превышения КМАФАнМ в молоке питьевом пастеризованном.

«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — говорится в сообщении.

 

 

 

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