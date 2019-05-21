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Замечательный педагог и мудрый наставник

22.05.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Накануне Дня Победы исполнилось 90 лет замечательному педагогу – Игнатович Елене Федоровне. За более чем сорокалетний стаж работы она стала добрым другом и мудрым наставником не одной сотне учеников.
Шумные и активные пятиклашки слегка недоумевали, зачем они поедут встречаться с пожилой женщиной, пускай даже и учительницей, но это недоумение прошло буквально в первые минуты встречи.
Елена Федоровна прожила сложную, но интересную жизнь. Вышла замуж за хорошего человека, педагога, со временем он стал директором школы, в которой основал музей, вырастили с мужем троих детей. Она очень скучает по школе, потому что история Иканской школы тоже сложилась непросто: изначально она была разбросана по разным помещениям, только со временем появилось отдельное здание. В былые годы в школе обучалось 450 учеников. Сегодня школа закрыта.
Трагически сложилась история Иканского государственного музея народной славы. Василий Васильевич Игнатович вместе с группой единомышленников основал сначала школьный музей, который со временем стал народным, а потом и государственным. В годы СССР музей не единожды выезжал на выставку ВДНХ, где всегда отмечался как один из лучших. В 2006 году музей сгорел дотла, и большинство экспонатов уничтожено огнем или пеной во время тушения пожара. Сегодня уникальные артефакты остались лишь на фотографиях и в памяти сотрудников и посетителей музея. Не только Елена Федоровна, но и многие жители деревни, бывшие выпускники, скучают по школе, ведь это был центр событий и активной жизни.
Бывшая учительница прочитала нам свои стихи о школе, которые дети слушали затаив дыхание, а на глаза наворачивались слезы.
Падыходжу я да цябе, мая школа
                                                    родная,
Стаю і ў думках табе абяцаю:
Я верш пра цябе напішу
І, што змагу, людзям раскажу.
Ты стаіш, ты маўчыш,
Цёмнымі вокнамі ўдаль пазіраеш,
Ты сумуеш па вучнях сваіх
І горкага лёсу свайго чакаеш.
Пражыла ты на свеце амаль
                                         шэсцьдзясят год,
Патрэбнай, цудоўнай, добрай была,
А цяпер якою ты стала?
Не звініць у тваіх класах штодзённа
                                                         званок,
Што клікаў вас на ўрок.
Дзіцячага гоману тут не чуваць,
Ой, рана, ой, рана ты пайшла
                                                  спачываць!
А колькі гадоў магла б ты пражыць
І сваім жыццём людзям служыць!..
Елена Федоровна родом из Кричевского района Могилевской области, где закончила педагогическое училище. Но, приехав в Борисовский район жить и работать, она приняла свою новую родину всей душой, помогала мужу и знала подробности истории д.Иканы и близлежащих деревень. Кстати, выбор профессии оказался очень интересным: в ее семье две сестры и брат были учителями, поэтому Елена Федоровна решила стать врачом. В 1945 году она закончила 7 классов и собралась ехать за 120 км от дома, в город Могилев, поступать в медицинское училище. Добраться до Могилева можно было только на товарном поезде, поскольку других способов не существовало.
Было их пять, смелых девочек, которые сдали экзамены и поступили. Дали им жилье, без окон и с незакрывающейся дверью. Вместо кроватей – солома, вода – из реки Днепр. Девочки выдержали только две недели в таких условиях и 15 сентября забрали документы. А 18 сентября в компании других детей Елена поехала в Кричев в педагогическое училище, директор которого понял ситуацию и зачислил их на учебу. Учеба и жизнь были трудными, но учительница ничуть не жалеет об этом.
На пенсии Елена Федоровна не скучала: занималась хозяйством и огородом, ходила в лес, активно участвовала в самодеятельности, пела песни. И сегодня она поет, причем несколько песен написала сама, много читает и пишет стихи о Беларуси, о своей жизни, о бывших учениках. Конечно, здоровье уже не то, периодически подводит, но бывшая учительница надеется еще побывать в школе на каком-нибудь мероприятии и пообщаться с ребятами. Очень часто ей звонят бывшие выпускники, и ее дом зачастую является центром этих встреч. Она сохранила трезвый ум, горячее сердце, которое болит за школу и за воспитание подрастающего поколения.
За окном сигналил автобус, а мы никак не могли расстаться с Еленой Федоровной. Ребята вышли из дома учительницы спокойно и неторопливо, никто не рвался домой, эта встреча заставила пятиклассников задуматься. А потом, в автобусе, они робко предложили встретиться с Еленой Федоровной еще. И наша встреча обязательно состоится, ведь нам еще есть о чем спросить у душевного человека.

О. КАПУЛЬЦЕВИЧ, учитель русского языка

 
Теги: Могилев
 
 
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Бывают встречи, на которые ты не очень спешишь, но потом с удовольствием вспоминаешь. В Ганцевичской школе есть добрая традиция – шефство над ветеранами....
 
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