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“Такога вы не чулі”: Рэпер Бакей з трэкам “Корпорация Монстров”
Источник материала: Euroradio
vk.com/bakey.official
22 чэрвеня ў 14:05 музычная рубрыка “Такога вы не чулі” прадстаўляе рэпера Бакея. Музыка выканае песню “Корпорация Монстров” з новага EP “Extra”, выхад якога прызначаны на 14 чэрвеня. А яшчэ анансуе свой сольны канцэрт 31 траўня ў культурным хабе ОК16.
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vk.com/bakey.official 22 чэрвеня ў 14:05 музычная рубрыка “Такога вы не чулі” прадстаўляе рэпера Бакея. Музыка выканае песню “Корпорация Монстров” з новага EP “Extra”, выхад...
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