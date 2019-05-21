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“Такога вы не чулі”: Рэпер Бакей з трэкам “Корпорация Монстров”

22.05.2019 11:22 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

“Такога вы не чулі”: Рэпер Бакей з трэкам “Корпорация Монстров”
vk.com/bakey.official

22 чэрвеня ў 14:05 музычная рубрыка “Такога вы не чулі” прадстаўляе рэпера Бакея. Музыка выканае песню “Корпорация Монстров” з новага EP “Extra”, выхад якога прызначаны на 14 чэрвеня. А яшчэ анансуе свой сольны канцэрт 31 траўня ў культурным хабе ОК16.

Стрымы глядзіце ў FB, VK, OK, радыёэфір слухайце тут.

 
 
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vk.com/bakey.official 22 чэрвеня ў 14:05 музычная рубрыка “Такога вы не чулі” прадстаўляе рэпера Бакея. Музыка выканае песню “Корпорация Монстров” з новага EP “Extra”, выхад...
 
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