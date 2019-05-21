Каковы результаты проекта «Я вижу!» в Верхнедвинском районе?

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В марте этого года в Витебской области стартовал масштабный благотворительный проект «Я вижу!», организаторами которого выступают Белорусский детский фонд и компания velcom | A1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Цель проекта – диагностика и оказание офтальмологической помощи детям из сельской местности. Первыми приняли специалистов Сенненский и Верхнедвинский районы.

Проект «Я вижу!» реализуется уже четвёртый год подряд. За это время проверить своё зрение смогли более 36 800 детей из Могилёвской, Гомельской и Брестской областей. По итогам диагностики примерно у 33% осмотренных ребят выявлены патологии, причём у 56% из этого числа проблемы впервые обнаружили именно во время проведения проекта. Дети с нарушениями зрения получили рецепты на очки, медикаменты, памятки с советами по сохранению здоровья глаз, а при необходимости были направлены в областные учреждения здравоохранения – для углубленной диагностики и лечения.

В Витебской области работали две мобильные бригады врачей-офтальмологов из областного детского клинического центра и Полоцкой центральной городской больницы, было закуплено современное портативное оборудование. В нашем районе специалисты осмотрели 774 ребёнка на базе десяти учреждений образования: Придвинско-Боровской, Шайтеровской, Волынецкой, Бигосовской СШ, Голубовской БШ, Борковичской и Кохановичской ДС-СШ, Нуровской ДС-НШ, Дёрновичской и Сарьянской ДС-БШ. Для учащихся других школ был организован подвоз к ближайшему месту приёма.

Результаты обследования показали: у 235 детей (29,4%) выявлены различные нарушения зрения, у 46% из этого числа – впервые. Самые распространённые заболевания – близорукость, астигматизм и спазм аккомодации (обратимое ухудшение зрения из-за переутомления глаз). Детям при необходимости выписаны рецепты на корректирующие очки, трое школьников получили направления в Витебский областной детский клинический центр для детального обследования. Более серьёзных проблем, требующих медикаментозного лечения или оперативного вмешательства, у ребят из нашего района не обнаружено.

Как можно заметить, процент детей с нарушениями зрения в разных регионах Беларуси примерно одинаковый, причём половина школьников впервые узнаёт свой диагноз после осмотра мобильными бригадами врачей-офтальмологов проекта «Я вижу!». На что же следует обратить внимание родителям, чтобы предупредить возникновение патологий у детей или, если проблемы уже появились, не допустить ухудшения?

Главной причиной нарушения зрения у детей и подростков является рост зрительных нагрузок. В век новых технологий мы ежедневно потребляем огромный объём визуальной информации. Для того, чтобы поберечь свои глаза, вовсе не обязательно отказываться от современных гаджетов, просто пользоваться ими нужно правильно, соблюдая гигиену зрения.

Оптимальное время непрерывной работы за компьютером для старшеклассников не должно превышать 25-30 минут, для младших школьников – 10 минут. После этого нужно отдохнуть и сделать гимнастику для глаз. Обу-чать детей специальным упражнениям следует уже с 2-3-х лет.

Для профилактики нарушений зрения важно обеспечить ребёнку сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует обратить на продукты, содержащие витамин В2 и витамин А. Способствует здоровью глаз и двигательная активность. Как можно больше гулять, заниматься спортом, правильно питаться, не переутомляться и регулярно делать гимнастику для глаз – вот минимальный набор правил, который поможет сохранить острое зрение на многие годы.

Алёна МОРОЗ.