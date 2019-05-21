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РОЧС напоминает о правилах безопасности при грозе

22.05.2019 12:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Грозовой период на территории Беларуси каждый год проходит в разное время, однако в целом он начинается со второй половины апреля и заканчивается в начале октября. Ежегодно молнии наносят ущерб хозяйствам и жилым постройкам. Они могут вызвать пожар, взрыв, разрушение, а порой травмирование и гибель людей.

РОЧС напоминает о правилах безопасности при грозе

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае необходимо принять следующие меры безопасности.

Находясь в квартире или в доме в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривайте по телефону.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окнами, выключите телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы, находящиеся в доме.

Если гроза застала Вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не прячьтесь вблизи высоких деревьев, особенно под соснами, дубами, тополями.

Если Вы находились на пляже, выйдите из воды, отойдите от берега и спуститесь с возвышенного места в низину.

Находясь в поле, при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. А если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.

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Грозовой период на территории Беларуси каждый год проходит в разное время, однако в целом он начинается со второй половины апреля
 
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