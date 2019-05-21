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«Как так вышло, что вклады «сгорели», а ни один банк не «сгорел»?

22.05.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Как так вышло, что вклады «сгорели», а ни один банк не «сгорел»?
АиФ

Здравствуйте, дорогая редакция «АиФ»! Снова обращаемся мы, владельцы советских вкладов, не с просьбой, а с требованием возврата наших кровных сбережений.

«Как так вышло, что вклады «сгорели», а ни один банк не «сгорел»? Эхо «Большого разговора». Есть ли надежда на возврат советских вкладов?

Сколько уже писем приходило в «АиФ» с просьбами о возврате советских вкладов, но ни один представитель власти на них так и не откликнулся.

Мы вкладывали деньги в огромной стране под названием СССР, которая гарантировала нам сохранность вкладов. Но, увы, страна рассыпалась как карточный домик, а наши деньги исчезли в неизвестном направлении.

Везде говорят: «сгоревшие, пропавшие советские вклады», но ни один чиновник не может объяснить: где, когда и при каких обстоятельствах они «сгорели»? Ведь ни один банк в Беларуси не «сгорел», наоборот, банки растут как грибы после дождя. Значит, все это чистейшей воды «лапша» на уши вкладчиков.

В. Л., Жлобин

 
 
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АиФ Здравствуйте, дорогая редакция «АиФ»! Снова обращаемся мы, владельцы советских вкладов, не с просьбой, а с...
 
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