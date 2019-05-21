ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Granvia вернулась: Toyota представила новый роскошный восьмиместный минивэн

22.05.2019 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Granvia — модель с таким названием в модельном ряду Toyota появилась еще в 1995 году и выпускалась на протяжении семи лет. Теперь в компании решили возродить подзабытое имя — техническую платформу новый однообъемник делит с Hiace шестого поколения, показанного минувшей весной.


По сути, речь идет о наиболее роскошной версии нового Hiace, рассчитанного на посадку до восьми человек. Салон машины декорирован хромом и вставками «под дерево», на втором ряду предусмотрены раздельные капитанские сиденья с кожаной отделкой и электрорегулировками, имеется аудиосистема с 12 динамиками, порядок должен быть и с активной безопасностью — новая Granvia комплектуется фирменным набором Safety Sense в дополнение к девяти «эйрбэгам».



Одно «но» — пока возрожденная Granvia заявлена лишь для австралийского рынка, где она придет на смену минивэну Tarago. Известно, что новинка будет предлагаться с турбодизелем, характеристики которого в компании пока не озвучили — отметим, что на родственном Hiace используется 2,8-литровый агрегат мощностью 176 лошадиных сил.


У местных дилеров минивэн ожидается осенью этого года. Попадет ли новая Granvia за пределы Австралии — вопрос пока открытый.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Toyota решили возродить подзабытое имя Granvia для обозначения своего нового однообъемника.
 
Новости дня
Новости разные
 
РОЧС напоминает о правилах безопасности при грозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика