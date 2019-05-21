Granvia вернулась: Toyota представила новый роскошный восьмиместный минивэн

Источник материала: Tut.by

Granvia — модель с таким названием в модельном ряду Toyota появилась еще в 1995 году и выпускалась на протяжении семи лет. Теперь в компании решили возродить подзабытое имя — техническую платформу новый однообъемник делит с Hiace шестого поколения , показанного минувшей весной.





По сути, речь идет о наиболее роскошной версии нового Hiace, рассчитанного на посадку до восьми человек. Салон машины декорирован хромом и вставками «под дерево», на втором ряду предусмотрены раздельные капитанские сиденья с кожаной отделкой и электрорегулировками, имеется аудиосистема с 12 динамиками, порядок должен быть и с активной безопасностью — новая Granvia комплектуется фирменным набором Safety Sense в дополнение к девяти «эйрбэгам».









Одно «но» — пока возрожденная Granvia заявлена лишь для австралийского рынка, где она придет на смену минивэну Tarago. Известно, что новинка будет предлагаться с турбодизелем, характеристики которого в компании пока не озвучили — отметим, что на родственном Hiace используется 2,8-литровый агрегат мощностью 176 лошадиных сил.





У местных дилеров минивэн ожидается осенью этого года. Попадет ли новая Granvia за пределы Австралии — вопрос пока открытый.