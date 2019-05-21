В Жлобине вынесли приговор виновнику «пьяного» ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребенок

Источник материала: Tut.by

В Жлобине суд вынес приговор молодому человеку, по вине которого в ДТП погиб 57-летний мужчина и серьезные травмы получил его пятилетний внук.





Смертельная авария произошла утром 1 сентября 2018 года. 25-летний водитель Opel Meriva ехал по улице Полевой в направлении улицы Первомайской в Жлобине. На спуске с путепровода он выехал на встречку и врезался в Volkswagen Golf. В результате ДТП водитель VW умер на месте происшествия, а его 5-летний внук получил тяжелые травмы.

Как установило следствие, водитель Opel тогда значительно превысил скорость и был пьян — более 2,3 промилле в крови.





Как сообщает жлобинская райнная газета, молодой человек приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого суд принял решение взыскать с виновного в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего более 70 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.