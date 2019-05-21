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В Жлобине вынесли приговор виновнику «пьяного» ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребенок
Источник материала: Tut.by
В Жлобине суд вынес приговор молодому человеку, по вине которого в ДТП погиб 57-летний мужчина и серьезные травмы получил его пятилетний внук.
Смертельная авария
Как установило следствие, водитель Opel тогда значительно превысил скорость и был
Как
Приговор вступил в законную силу.
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Смертельная авария произошла утром 1 сентября 2018 года.
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