Спасатели Вороновщины награждены медалями

Источник материала: Вороновская газета





Во время рабочей поездки в Гродно министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко встретился с бойцами и офицерами Гродненщины. Он поблагодарил их за образцовое выполнение служебных обязанностей и вручил заслуженные государственные награды 17-ти работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области.

Медалью «За безупречную службу» III степени награждены командиры отделений Радунского аварийно-спасательного поста Павел Багрец и Геннадий Муравский.