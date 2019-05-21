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Спасатели Вороновщины награждены медалями

22.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спасатели Вороновщины награждены медалями

Во время рабочей поездки в Гродно министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко встретился с бойцами и офицерами Гродненщины. Он поблагодарил их за образцовое выполнение служебных обязанностей и вручил заслуженные государственные награды 17-ти работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области.

Медалью «За безупречную службу» III степени награждены командиры отделений Радунского аварийно-спасательного поста Павел Багрец и Геннадий Муравский.

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время рабочей поездки в Гродно министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко встретился с бойцами и офицерами Гродненщины. Он...
 
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