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Спасатели Вороновщины награждены медалями
22.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Во время рабочей поездки в Гродно министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко встретился с бойцами и офицерами Гродненщины. Он поблагодарил их за образцовое выполнение служебных обязанностей и вручил заслуженные государственные награды 17-ти работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области.
Медалью «За безупречную службу» III степени награждены командиры отделений Радунского аварийно-спасательного поста Павел Багрец и Геннадий Муравский.
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Во время рабочей поездки в Гродно министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко встретился с бойцами и офицерами Гродненщины. Он...
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