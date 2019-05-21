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Круглосуточное информирование граждан в период проведения II Европейских игр

22.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В период проведения II Европейских игр в Гомельской таможне организовано круглосуточное информирование граждан и юридических лиц о порядке перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Круглосуточное информирование граждан в период проведения II Европейских игр

Информирование будет проводиться в период с 7 июня по 7 июля 2019 года.

В будние дни с 09.00 до 18.00 обратиться в таможню можно будет по следующим телефонам:

Наименование информации Контактный телефон
По вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств физических лиц 8 (0232) 79-20-91
8 (0232) 79-20-93
8 (0232) 79-21-13
По вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров субъектов хозяйствования 8 (0232) 79-20-96
8 (0232) 79-20-94
По вопросам взимания таможенных платежей 8 (0232) 79-20-42
8 (0232) 79-20-35
По вопросам определения таможенной стоимости 8 (0232) 79-20-70
8 (0232) 79-20-75
8 (0232) 79-20-79

В будние дни с 18.00 до 09.00, а также в выходные и праздничные дни по всем вопросам можно будет обращаться по телефону оперативно-дежурного отдела 8 (0232) 79-21-09.

Контактный телефон отдела дежурной службы и оперативной информации Минской центральной таможни 8 (017) 218-97-10.

 
 
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В период проведения II Европейских игр в Гомельской таможне организовано круглосуточное информирование граждан и юридических лиц о порядке...
 
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