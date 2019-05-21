Футбол начинается здесь

Ежегодно с наступлением тепла сотни мальчишек и девчонок по всей стране принимают участие в турнире по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. Так, 16-17 мая мальчишки и девчонки со всего Смолевичского района в четырех возрастных группах с 2005 по 2010 г.р. соревновались в рамках первого этапа республиканского турнира по футболу «Кожаный мяч».

История республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу насчитывает уже более полувека. Больше сорока лет назад звезды мирового футбола Лев Яшин, Виктор Понедельник и Валерий Воронин стали инициаторами создания клуба «Кожаный мяч», в который тут же изъявили желание вступить сотни тысяч мальчишек из всех республик бывшего Советского Союза. В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд – почти миллион юных футболистов со всего Советского Союза. Спустя год состоялся первый всесоюзный финал, где победу одержала команда «Чайка» из Минска. С распадом СССР соревнования временно прекратили свое существование. Турнир вновь возродился в 1997 году и с тех пор его популярность в нашей стране с каждым годом только возрастает. А с 2007 года начался отсчет новейшей истории республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» – соревнований на призы Президентского спортивного клуба.

Ежегодно турнир проводится в трех возрастных группах (младшей, средней и старшей), в республиканских финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт, а также разнообразные призы и памятные подарки от организаторов.

Организатором мероприятия в Смолевичском районе выступили управление по образованию, спорту и туризму райисполкома и ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского райисполкома».

– «Кожаный мяч» – спортивный турнир для тех, кто не занимается футболом в специализированных школах. Для того чтобы принять участие в соревнованиях, достаточно собрать свою команду и подать заявку. Это хороший шанс для юных футболистов заявить о себе, – рассказала директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского райисполкома» Екатерина Николаевна Сенько.





После торжественного открытия футбольного турнира на стадионе ФОК «Октябрьский»

с поднятием флага Республики Беларусь и исполнением государственного гимна нашей страны, мальчишки и девчонки вступили в борьбу.

В результате, среди девочек 2008-2010 г.р. лучшей стала команда ГУО «Озерицкослободская средняя школа», на втором месте – команда средней школы №2 г. Смолевичи.

Победителями среди мальчишек 2009-2010 г.р. стала команда ГУО «Озерицкослободская средняя школа», серебро турнира у учащихся ГУО «СШ №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи», на третьей ступени пьедестала мальчишки ГУО «Заболотская СШ».

В возрастной группе 2007-2008 г.р. победили мальчишки ГУО «Озерицкослободская средняя школа», на втором месте юные футболисты ГУО «СШ №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи».

Среди мальчиков 2005-2006 г.р. победили мальчишки ГУО «СШ №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи», на втором месте учащиеся ГУО «Озерицкослободская средняя школа», серебро турнира у мальчишек «Средняя школа №3 города Смолевичи».

Корр. «КС»