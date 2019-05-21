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Euronews снял ролик о минской улице «Октобрикой»

22.05.2019 12:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще один имиджевый ролик о Беларуси от Euronews: в нем, наконец, «засветилась» улица Октябрьская, которую телеканал называет улицей, «прошедшей путь от промышленного центра – к культурному». Разумеется, видео создавали к Евроиграм, его опубликовали на сайте Euronews.

Занимательный факт: в материале телеканал использует три варианта написания и произношения улицы. А именно: оригинальный, без буквы «с» и весьма неожиданный – улица «Октобркая» или «Октобрикая».

Камера показывает «Лавку» с внутренним двориком и беларусами, пьющими кофе. Параллельно ведущий рассказывает, как трудно поверить в то, что несколько лет назад Октябрьская была типичной улицей на окраине Минска с полузаброшенными зданиями, а теперь стала магнитом для молодежи.

На этот раз гость – не Домрачева с «велодорожками по всему городу» и не «Мисс Мира-Европа» Мария Василевич, а беларуский дизайнер Апти Эзиев. «Благодаря этой улице Минск стал свободнее, он дышит. Молодежи не хватало места для самовыражения. Люди, приезжающие сюда из других городов, настолько впечатляются, что даже не хотят возвращаться домой», – говорит дизайнер.

Видео длится минуту и тридцать секунд. На YouTube оно набрало 217 просмотров (пока).

Читайте по теме:

1. Большой путеводитель по Октябрьской. Часть 1: искусство, бургеры и фитнес

2. Большой путеводитель по Октябрьской. Часть 2: гастрономическая

3. Большой путеводитель по Октябрьской. Часть 3: рейвы, веганы и хулиганы

4. Большой путеводитель по Октябрьской. Часть 4, самая неизвестная

 
Теги: Минск
 
 
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Еще один имиджевый ролик о Беларуси от Euronews: в нем, наконец, «засветилась» улица Октябрьская, которую телеканал называет улицей, «прошедшей путь от промышленного...
 
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