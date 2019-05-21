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Инновационная лаборатория SAP Next-Gen Lab открылась в БГУ при поддержке IBA Group

22.05.2019 13:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На ежегодной конференции SAP Форум Минск 2019 Белорусский государственный университет, SAP и IBA Group объявили об открытии первой в стране инновационной лаборатории SAP Next-Gen Lab. В ней студенты и преподаватели вуза займутся  разработкой ИТ-решений для частных и государственных компаний республики. Первую задачу перед учащимися поставит IBA Group: она посвящена разработке проекта цифрового двойника для предприятий нефтегазовой отрасли. У сильнейших студентов также есть возможность начать карьеру в IBA. 
 
БГУ  в сотрудничестве с Университетским альянсом SAP и IBA Group занимаются развитием кадрового потенциала республики уже 10 лет. За это время подготовку прошли 700 студентов, только за последний год прочитано более 800 часов лекций, в учебный курс включено 5 новых дисциплин, ежегодно на базе учебного заведения проводятся хакатоны и митапы.  
 
"На сегодняшний день ИТ-специалисты Беларуси уже являются ценными кадрами как в странах СНГ, так и за рубежом. При этом скорость развития и потребления новых технологий требует от молодых профессионалов не только технических знаний, но и понимания бизнес-потребностей компаний из различных индустрий. SAP Next-Gen Lab – возможность для студентов поработать с реальными кейсами и получить компетенции, необходимые для будущих проектов цифровой трансформации республики", - прокомментировал Илья Юрьев, управляющий директор SAP в странах СНГ. 
 
SAP Next-Gen Lab уже оснащена необходимым техническим оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, гарнитурой дополненной реальности. Студентам также предоставлен доступ к платформенным решениям SAP для создания прототипов с использованием новейших технологий. Формат студенческой работы предусматривает проведение проектных семинаров, хакатонов, мастер-классов и тренингов. 
 
"Белорусский государственный университет непрерывно работает над совершенствованием как образовательного, так и исследовательского процессов. Важно, что программы обучения доступны как для студентов, так и для преподавателей. Такой подход дает мультипликативный эффект. Так, студенты начинают  карьерный путь уже в стенах вуза, ежегодно выпускники приглашаются на работу в ведущие компании республики и государственные предприятия. Преподаватели год от года повышают свои компетенции, что позволяет им проводить сертификационные курсы как для магистрантов Беларуси, так и для иностранных студентов", – подчеркнул Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета. 
 
В лаборатории уже стартовали первые активности. Специалисты IBA Group провели хакатон "Игры разума 3", темой которого стала разработка цифровых двойников. Студенты индивидуально и в командах представили 8 проектов, защита лучших состоялась на SAP Форум Минск. 
 
"IBA Group является постоянным партнером Университетского альянса: ежегодно в БГУ мы набираем факультативный курс "Технологии SAP для цифровой трансформации", где преподают эксперты компании. Как разработчик мы активно взаимодействуем с локальным ИТ-сообществом, делимся экспертизой, помогаем молодым командам реализовывать передовые идеи. Прошедший хакатон – первый шаг к решению реального бизнес-кейса: лучшие команды займутся разработкой решения с учетом концепции Индустрии 4.0" - прокомментировал Дмитрий Коневцев, директор 1-го департамента по разработке IBA Group. 
 
SAP Next-Gen Lab — инициатива Университетского альянса SAP. На базе университетов создаются инновационные лаборатории, в которых студенты работают над реальными проектами. Задачи командам ставят клиенты и партнеры SAP. Во всем мире открыто уже более 100 таких лабораторий, 5 из которых в СНГ: Детский Центр COAF Smart Center (Лори, Армения), ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (Астана, Казахстан), МУИТ (Алматы, Казахстан), Университет Инха (Ташкент, Узбекистан) и Белорусский Государственный Университет (Минск, Беларусь).

Более подробная информация – на www.sap.com и www.sap.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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На ежегодной конференции SAP Форум Минск 2019 Белорусский государственный университет, SAP и IBA Group объявили об открытии первой в стране инновационной лаборатории SAP...
 
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