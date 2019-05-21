Президент Грузии посетит открытие Евроигр в Минске

Источник материала: Интерфакс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Беларусь 21-22 июня, сообщил посол Грузии в Минске Валерий Кварацхелия.

"Она (президент Грузии – ИФ) приезжает не только на открытие (II Европейских игр в Беларуси - ИФ), она останется еще на день специально для того, чтобы провести встречи с представителями белоруской власти", - сказал Кварацхелия на пресс-конференции в среду в Минске.

По словам посла, ожидается, что состоятся встречи Зурабишвили с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом. "Желание у нашего президента есть со всеми встретиться, с кем можно", - подчеркнул дипломат.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.