|
Президент Грузии посетит открытие Евроигр в Минске
Источник материала: Интерфакс
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Беларусь 21-22 июня, сообщил посол Грузии в Минске Валерий Кварацхелия.
"Она (президент Грузии – ИФ) приезжает не только на открытие (II Европейских игр в Беларуси - ИФ), она останется еще на день специально для того, чтобы провести встречи с представителями белоруской власти", - сказал Кварацхелия на пресс-конференции в среду в Минске.
По словам посла, ожидается, что состоятся встречи Зурабишвили с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом. "Желание у нашего президента есть со всеми встретиться, с кем можно", - подчеркнул дипломат.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Беларусь 21-22 июня, сообщил посол Грузии в Минске Валерий Кварацхелия. "Она (президент Грузии – ИФ) приезжает не только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)