Источник материала: Интерфакс

Большой городской пикник устроят в Могилеве 29 июня. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города, сообщает сайт Могилевского облисполкома со ссылкой на информацию Центра городских инициатив.

Местом проведения пятого пикника станет парк в Подниколье. Здесь с 12.00 до 19.00 отдыхающим предложат не просто весело, но и культурно провести время на природе с семьей и друзьями.

По словам представителей центра, в этом году посетителей ждет еще больше интересных площадок, тематических зон и удобный фудкорт. Пикник по-прежнему остается бесплатным для посещения и зоной свободной от алкоголя и табака.

"В настоящее время мы работаем над наполнением тематических зон, поиском заведений для фудкорта и приглашаем всех желающих стать волонтерами и помочь организовать отличный праздник. В этом году будет пять тематических зон: игровая, образовательная, художественная, музыкальная и детская", - отметили в центре.

Большой городской пикник - некоммерческое мероприятие, организуемое с 2014 года городскими активистами при поддержке бизнеса и местных властей. Главная цель - показать альтернативный подход к отдыху и созданию атмосферы. Ежегодно мероприятие собирает тысячи посетителей: молодых родителей, спортсменов, студентов и обычных горожан, которые хотят интересно и с пользой отдохнуть на свежем воздухе.

Организаторами праздника выступают Могилевский горисполком и Центр городских инициатив.