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Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии, есть жертвы и пострадавшие

22.05.2019 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".

По данным издания, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию.

Трагедия произошла в 09:00 утра по местному времени (10:00 мск). Автобус протаранил барьеры у дороги, после чего перевернулся.

Причина ДТП пока не известна. "Корреьере делла сера" отмечает, что инцидент мог произойти, в частности, из-за скользкого после дождя асфальта.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта. На месте происшествия работают спасатели.

 
 
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По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду...
 
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