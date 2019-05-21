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Мобильные офтальмологический и оториноларингологический комплексы для выявления рака появятся в Витебской области

22.05.2019 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Офтальмологический и оториноларингологический передвижные диагностические комплексы, которые помогут выявлять рак на ранних стадиях, появятся на Витебщине до конца года, сообщают "Витебские вести" по итогам прошедшей в областном центре научно-практической конференции "Актуальные вопросы ранней диагностики опухолей визуальных локализаций головы и шеи: проблемы и перспективы".

Эффективность таких медкабинетов на колесах в регионе уже доказал передвижной маммографический комплекс для скрининга жительниц сельской местности на предмет рака молочной железы, отмечает издание. С его помощью обследовано около 45 тыс. женщин, обнаружено немало случаев предраковых заболеваний, злокачественных новообразований на нулевой и начальных стадиях.

Новые мобильные диагностические станции будут рассчитаны на 35 тыс. человек каждая, одна будет оснащена современным лор-местом, вторая – офтальмологическим оборудованием. На 2020-2021 годы запланировано приобрести еще по два комплекса для обследования других органов.

"Таким образом, мы в полном объеме приблизим диагностическую помощь третьего уровня для сельского населения области", - констатировал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач, выступая на форуме.

Скрининговые программы, которые реализуются на Витебщине, дают результат: именно благодаря им диагностируют 96% опухолей на 1 и 2 стадиях, когда шансы на выздоровление наиболее высоки, удается сохранить качество жизни, лечение максимально эффективно, а затраты государства на дорогостоящую терапию минимальны, подчеркнул он.

В свою очередь заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Н. Александрова Сергей Красный сообщил, что сегодня в Беларуси внедряются четыре скрининговые программы – по раку предстательной железы, молочной железы, толстой кишки и шейки матки. На стадии пилотного – проект по раннему выявлению злокачественной опухоли желудка, в ближайшем времени стартует программа по раку легкого. Если они покажут свою эффективность, то получат распространение по всей республике, сказал Красный.

По его словам, в Беларуси отмечается рост числа выявленных случаев злокачественных новообразований. "В 2018-м эта цифра составила 52 тыс., и каждый год она увеличивается на тысячу. Если такая динамика заболеваемости сохранится, то примерно через 20 лет в нашей стране будет регистрироваться около 70 тыс. новых случаев онкопатологий. И к этому надо быть готовыми. Поэтому сейчас стоит задача выявлять рак на первой и даже нулевой стадиях", - подчеркнул Красный.

При этом он отметил, что исход заболевания во многом зависит не только от онкологов, но и от специалистов первичного звена здравоохранения, яркий пример тому рак, локализующийся на голове и шее. Эти опухоли зачастую хорошо видны, однако, констатировал Красный, именно они занимают второе место среди причин смертности пациентов трудоспособного возраста от рака. В этой связи для витебских оториноларингологов, стоматологов, врачей общей практики был представлен инструментарий по выявлению злокачественных новообразований головы и шеи на ранних стадиях, добавил он.

 
 
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Офтальмологический и оториноларингологический передвижные диагностические комплексы, которые помогут выявлять рак на ранних стадиях, появятся на Витебщине до...
 
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