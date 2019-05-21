22-летний австралиец хочет стать лучшим акробатом мира

Источник материала: Tut.by

Джимбе Сендсу из Тасмании 22 года. Парень с детства занимался гимнастикой и учился различным трюкам. Все потому, что у его родителей собственный семейный цирк. Но Джимба хочет сделать себе более успешную карьеру и прославиться на весь мир. Для этого гимнаст завел себе Instagram , куда выкладывает видео со своими невероятными трюками. Посмотрите, как он умеет «идеально падать» и очень необычно преодолевать забор.