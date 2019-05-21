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22-летний австралиец хочет стать лучшим акробатом мира
Источник материала: Tut.by
Джимбе Сендсу из Тасмании 22 года. Парень с детства занимался гимнастикой и учился различным трюкам. Все потому, что у его родителей собственный семейный цирк. Но Джимба хочет сделать себе более успешную карьеру и прославиться на весь мир. Для этого гимнаст завел себе
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Парень умеет невероятно… падать.
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