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Обнародован рейтинг самых влиятельных бизнесменов РБ. Кто из минских девелоперов попал в топ-100?
Источник материала: Tut.by
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11 место — Александр Центер
На 11 месте расположился основатель группы компаний «А-100» Александр Центер. Его «А-100 Девелопмент» известна в первую очередь по таким проектам как «Новая Боровая» и «Зеленый бор».
Кроме того, компания строит под Минском кварталы «Пирс» и «
А в общем компания «А-100 Девелопмент» меняет на белорусском рынке представления о панельном домостроении, организации дворовых пространств и взаимоотношений жильцов с соседями. Ее проекты ставит в пример Белорусский союз архитекторов, а «Новая Боровая» часто является отдельным пунктом для выездных семинаров представителей госорганов.
25 место — Павел Белый
Глава группы компаний «Тапас» павел Белый и бомбардир хоккейной президентской команды расположился на 25 месте рейтинга. Его структура реализовала такие комплексы как «Аквамарин», «Мегаполис», «Парк-Сити», «Дружный», «Браславский», «Жасминовая-1» и другие.
В конце прошлого года «Тапас» засветился в истории с освоением прибрежной зоны заказника «Лебяжий», где в охранной зоне начали возводить ресторан в составе комплекса «Олимпик Парк». Это возмутило общественность, но спустя несколько месяцев строить на этой земле постфактум
А недавно «Тапас» ввел в эксплуатацию БЦ «Футурис» на проспекте возле метро «Борисовский тракт». Кроме того, компания строит бизнес-центр прямо у выхода из метро «Институт Культуры». Отдельно стоит отметить и
41 место — Виктор Шевцов
Виктор Шевцов, который является председателем совета директоров «Белзарубежстроя», расположился на 41 месте рейтинга. В первую очередь эта компания известна строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили заводы и социальное жилье.
Кроме того, Шевцов является известным православным меценатом. Он построил несколько церквей и награжден высшей наградой БПЦ — орденом святого Кирилла Туровского. А сейчас «Белзарубежстрой»
Эта стройка породила вопросы у общественности в связи с тем, что во время реконструкции исторического здания от него остался лишь кусочек стены. Но в БПЦ
78 место — Игорь Онищенко
На 78 месте рейтинга расположился совладелец компании «Белтяжмаш» Игорь Онищенко. Эта структура известна своими проектами на рынке коммерческой недвижимости. В частности она построила и управляет БЦ «Омега Тауэр» и ТЦ «Глобо».
Два года назад компания «Белреконструкция», связанная с Онищенко, начала подготовку площадки под строительство бизнес-центра недалеко от Куропат. Но из-за протестов активистов бизнесмен отказался от стройки, хоть Мингорисполком и не видел никаких нарушений и говорил, что все законно. «Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя», —
В 2018 году Игорь Онищенко стал главой общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при администрации Московского района Минска.
87 место — Виталий Синицкий
Один из крупнейших минских девелоперов, основатель компании «Сигмаполюс» Виталий Синицкий расположился на 87 месте рейтинга. Его структуры построили и управляют такими объектами как МФК «Титан», БЦ «Волна», БЦ «Тивали», ТЦ «Трюм» и другими.
В 2014 году Синицкий также
А недавно компания Виталия Синицкого
Кроме того, структура Синицкого строит бизнес-центр класса «А» в районе Парка Челюскинцев, против чего выступает часть местных жителей.
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Отметим, что девелопмент — далеко не единственное направление бизнеса описанных предпринимателей.
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