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Обнародован рейтинг самых влиятельных бизнесменов РБ. Кто из минских девелоперов попал в топ-100?

22.05.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня «Ежедневник» составил свой ежегодный рейтинг двухсот самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Мы посмотрели, кто из застройщиков и девелоперов вошел в первую сотню и составили топ-5 самых известных. На каких они местах находятся и чем примечательны их проекты — в материале REALTY.TUT.BY.

11 место — Александр Центер


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 11 месте расположился основатель группы компаний «А-100» Александр Центер. Его «А-100 Девелопмент» известна в первую очередь по таким проектам как «Новая Боровая» и «Зеленый бор».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кроме того, компания строит под Минском кварталы «Пирс» и «Зеленая Гавань», а в скором будущем начнет освоение участка бывшего троллейбусного депо на Машерова. Правда, планы по застройке последней площадки вызвали вопросы у некоторых местных жителей при обсуждении ПДП.

А в общем компания «А-100 Девелопмент» меняет на белорусском рынке представления о панельном домостроении, организации дворовых пространств и взаимоотношений жильцов с соседями. Ее проекты ставит в пример Белорусский союз архитекторов, а «Новая Боровая» часто является отдельным пунктом для выездных семинаров представителей госорганов.

25 место — Павел Белый


Павел Белый — в центре. Фото: Белта

Глава группы компаний «Тапас» павел Белый и бомбардир хоккейной президентской команды расположился на 25 месте рейтинга. Его структура реализовала такие комплексы как «Аквамарин», «Мегаполис», «Парк-Сити», «Дружный», «Браславский», «Жасминовая-1» и другие.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В конце прошлого года «Тапас» засветился в истории с освоением прибрежной зоны заказника «Лебяжий», где в охранной зоне начали возводить ресторан в составе комплекса «Олимпик Парк». Это возмутило общественность, но спустя несколько месяцев строить на этой земле постфактум разрешили указом президента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А недавно «Тапас» ввел в эксплуатацию БЦ «Футурис» на проспекте возле метро «Борисовский тракт». Кроме того, компания строит бизнес-центр прямо у выхода из метро «Институт Культуры». Отдельно стоит отметить и ледовую арену, которую «Тапас» недавно возвел в «Олимпик Парке» и где уже играл Александр Лукашенко.

41 место — Виктор Шевцов


Шевцов — справа. Фото — «Белзарубежстрой»

Виктор Шевцов, который является председателем совета директоров «Белзарубежстроя», расположился на 41 месте рейтинга. В первую очередь эта компания известна строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили заводы и социальное жилье.

Кроме того, Шевцов является известным православным меценатом. Он построил несколько церквей и награжден высшей наградой БПЦ — орденом святого Кирилла Туровского. А сейчас «Белзарубежстрой» возводит комплекс для БПЦ на улице Освобождения в Минске.


Иллюстрации: gse.by

Эта стройка породила вопросы у общественности в связи с тем, что во время реконструкции исторического здания от него остался лишь кусочек стены. Но в БПЦ говорили, что здание демонтируют до согласованной с Минкультом точки.

78 место — Игорь Онищенко


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На 78 месте рейтинга расположился совладелец компании «Белтяжмаш» Игорь Онищенко. Эта структура известна своими проектами на рынке коммерческой недвижимости. В частности она построила и управляет БЦ «Омега Тауэр» и ТЦ «Глобо».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Два года назад компания «Белреконструкция», связанная с Онищенко, начала подготовку площадки под строительство бизнес-центра недалеко от Куропат. Но из-за протестов активистов бизнесмен отказался от стройки, хоть Мингорисполком и не видел никаких нарушений и говорил, что все законно. «Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя», — обосновывал свое решение Онищенко. Общественность высоко оценила этот поступок.

В 2018 году Игорь Онищенко стал главой общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при администрации Московского района Минска.

87 место — Виталий Синицкий


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Один из крупнейших минских девелоперов, основатель компании «Сигмаполюс» Виталий Синицкий расположился на 87 месте рейтинга. Его структуры построили и управляют такими объектами как МФК «Титан», БЦ «Волна», БЦ «Тивали», ТЦ «Трюм» и другими.

В 2014 году Синицкий также построил и передал в собственность города новое здание ЗАГСа Московского района Минска. Он стал самым большим ЗАГСом в столице.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А недавно компания Виталия Синицкого купила право застроить лакомый участок на Немиге, которые до этого не смогли освоить два иранских инвестора. Здание должно будет архитектурно вязаться с новой застройкой напротив Музыкального театра.

Кроме того, структура Синицкого строит бизнес-центр класса «А» в районе Парка Челюскинцев, против чего выступает часть местных жителей.

***

Отметим, что девелопмент — далеко не единственное направление бизнеса описанных предпринимателей.

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Теги: Минск
 
 
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