ЧУПП “Прометей”: нас ценят за качество и надежность

Источник материала: Горецкий вестник

ЧУПП «Прометей» каждый год занимает высокие места и получает почетные звания в престижных соревнованиях. Эта весна принесла сразу несколько очередных побед на самых высоких уровнях. Предприятие стало победителем Республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли за 2018 год» в номинации «Организация года». Генеральный директор Анатолий Федорович был удостоен высокого звания в номинации «Руководитель года». Две новые престижные награды от организаторов конкурса — Министерства архитектуры и строительства, Союза строителей Беларуси, Республиканского комитета Белорусского проф­союза работников строительства и промышленности строительных материалов — яркое свидетельство неизменного лидерства в строительной отрасли страны.





Это результат стабильной, качественной и оперативной работы всего коллектива предприятия — от заместителей и специалистов до рабочих. Почетные дипломы и Знак конкурса, который называют «строительным Оскаром», заняли достойное место в кабинете руководителя, где золотом сверкает целая галерея документов о достижениях и наград за профессионализм, высокое качество и надежность.

По итогам работы за прошлый год имя «Прометея» занесено на Доску Почета Могилевской области. Гендиректору Федоровичу за многолетний, добросовестный труд в строительной отрасли вручен нагрудный знак «За заслуги» Белорусского проф­союза работников АПК.

За «Прометеем» давно закрепился авторитет непревзойденного лидера в своей отрасли, а его мудрый и талантливый руководитель — пример для молодых начальников.

Как отметил один из высокопоставленных чиновников, сегодня от личности руководителя, его подходов к работе, как он вдохновляет свой коллектив на созидательную деятельность, зависит очень многое. Он должен быть не только новатором, творческим человеком, но и прекрасно знать законодательство.





Практический опыт работы в системе строительного комплекса, высокий уровень профессиональных знаний руководителя организации и всего коллектива позволили создать мощное строи­тельное предприятие, выполняющее все виды строительно-монтажных работ без привлечения подрядных организаций. Только за последние пять лет ЧУПП «Прометей» возведено более 40 тысяч м² жилья, за 2018 год — более 9 тысяч.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг в прошлом году составила 165,9% к предыдущему. Объем выполненных подрядных работ — 144,9%. Предприятие выполняет все работы, начиная от проектирования до сдачи объекта под ключ. География деятельности постоянно расширяется: в 2018-м были возведены крупные объекты в Могилевском, Горецком, Чаусском, Бобруйском, Жлобинском районах. Руководство уделяет большое внимание своевременной сдаче в эксплуатацию строящихся объектов и улучшению качества строительно-монтажных работ на них. А также повышению квалификации кад­ров, совершенствованию бытовых условий, соблюдению требований охраны труда.

Участием в этом конкурсе предприятие не упускает возможности продемонстрировать свои достижения и наработки, презентовать организацию на республиканском уровне, пообщаться с высокими профессионалами строительной отрасли страны. А победа в нем хороший потенциал для деятельности, ведь к тем, кто взошел и удерживается столько лет на строительном олимпе, особое отношение и со стороны вышестоящего руководства, и со стороны заказчиков. Неудивительно, что многие хотят работать только с горецкой компанией «Прометей».

Как говорит Анатолий Федорович, такие победы — это всегда серьезное обязательство работать еще лучше, профессиональнее.

— Нас ценят за качество и высокую производительность труда, оперативность и надежность, — говорит гендиректор. — Такая оценка деятельности — это знак доверия к нашему предприятию. В то же время звание победителя и лидера строительной отрасли ко многому обязывает. Коллектив это понимает, стремится работать более сплоченно, делает все, чтобы соответствовать современным требованиям, всегда быть на высоте — то есть оставаться сильным конкурентом в своей отрасли.

Галина Кожевникова