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Случчанка представила Минскую область на международном конкурсе

22.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка представила Минскую область на международном конкурсе

Ученица слуцкой видеостудии «Спектр» Ловкина Анастасия представила Минскую область на международном конкурсе «Таланты XXI века», организованном Союзным государством Беларуси и России.

— После призовых мест, которые заняла наша студия, на нас возложили почетную миссию стать одним из представителей от Беларуси в конкурсе видеофильмов. Анастасия была единственным конкурсантом из Минской области, — рассказал SG руководитель видеостудии «Спектр» Ричард Свирбутович.

В рамках номинации участники демонстрировали свои видео об историческом прошлом Беларуси и России, культуре, традициях и местных достопримечательностях.

Занятия в видеостудии «Спектр» проходят на базе Слуцкого центра технического творчество и прикладного творчества учащейся молодёжи (здание бывшей 3-й школы).


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Ученица слуцкой видеостудии «Спектр» Ловкина Анастасия представила Минскую область на международном конкурсе «Таланты XXI века», организованном Союзным...
 
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