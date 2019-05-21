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Случчанка представила Минскую область на международном конкурсе
22.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ученица слуцкой видеостудии «Спектр» Ловкина Анастасия представила Минскую область на международном конкурсе «Таланты XXI века», организованном Союзным государством Беларуси и России.
— После призовых мест, которые заняла наша студия, на нас возложили почетную миссию стать одним из представителей от Беларуси в конкурсе видеофильмов. Анастасия была единственным конкурсантом из Минской области, — рассказал SG руководитель видеостудии «Спектр» Ричард Свирбутович.
В рамках номинации участники демонстрировали свои видео об историческом прошлом Беларуси и России, культуре, традициях и местных достопримечательностях.
Занятия в видеостудии «Спектр» проходят на базе Слуцкого центра технического творчество и прикладного творчества учащейся молодёжи (здание бывшей 3-й школы).
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Ученица слуцкой видеостудии «Спектр» Ловкина Анастасия представила Минскую область на международном конкурсе «Таланты XXI века», организованном Союзным...
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