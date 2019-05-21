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В Музее истории города Бреста состоится мероприятие «Слушаю сердце…»
22.05.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 мая 2019 года в 16.00 в Музее истории города Бреста состоится мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая Селещука, уроженца Брестчины. Мастер, о котором пойдет речь, получил мировую известность и навсегда вошел в историю живописи и графики Беларуси. Талант художника был отмечен многочисленными дипломами белорусских и международных конкурсов.
Гости музея смогут познакомиться с графическими работами Николая Селещука из музейных фондов: офорт "Друзья детства", выполненный в 1960-е гг.; 4 экслибриса, выполненные в 1984 году и подаренные музею брестским художником Львом Алимовым, другом Николая Селещука.
На выставке также будут представлены работы директора Детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева Вяль Светланы Викторовны и её учащихся, посвященные памяти художника.
Воспоминаниями о Николае Селещуке поделится Николай Гурщенков, однокурсник художника.
Творчество Николая Михайловича Селещука – яркое и самобытное явление в культуре Беларуси ХХ века. Его новаторские поиски в области средств художественной выразительности во многом обогатили духовную и техническую палитру белорусской живописи и графики двух последних десятилетий XX в., дав импульс для их дальнейшего развития.
Торжественное открытие выставки: 23 мая 2019 года в 16.00
Место проведения – Музей истории города Бреста (ул. Леваневского, 3).
Справки по телефонам: 21-36-83, 21-36-84
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