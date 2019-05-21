Источник материала: Виртуальный Брест

23 мая 2019 года в 16.00 в Музее истории города Бреста состоится мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая Селещука, уроженца Брестчины. Мастер, о котором пойдет речь, получил мировую известность и навсегда вошел в историю живописи и графики Беларуси. Талант художника был отмечен многочисленными дипломами белорусских и международных конкурсов.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66420.php

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Член Белорусского союза художников с 1977 года. В 1992 году стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, а Биографический центр Кембриджского университета признал его человеком года в области культуры. Был вице-президентом Белорусской академии изобразительного искусства. В начале девяностых считался самым дорогостоящим белорусским художником.

Гости музея смогут познакомиться с графическими работами Николая Селещука из музейных фондов: офорт "Друзья детства", выполненный в 1960-е гг.; 4 экслибриса, выполненные в 1984 году и подаренные музею брестским художником Львом Алимовым, другом Николая Селещука.

На выставке также будут представлены работы директора Детской школы изобразительных искусств имени А.А. Алонцева Вяль Светланы Викторовны и её учащихся, посвященные памяти художника.

Воспоминаниями о Николае Селещуке поделится Николай Гурщенков, однокурсник художника.

Творчество Николая Михайловича Селещука – яркое и самобытное явление в культуре Беларуси ХХ века. Его новаторские поиски в области средств художественной выразительности во многом обогатили духовную и техническую палитру белорусской живописи и графики двух последних десятилетий XX в., дав импульс для их дальнейшего развития.

Торжественное открытие выставки: 23 мая 2019 года в 16.00

Место проведения – Музей истории города Бреста (ул. Леваневского, 3).

Справки по телефонам: 21-36-83, 21-36-84