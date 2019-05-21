Туристы будут приезжать в Брест в поисках своих корней

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте на Северном кладбище города перезахоронены останки более тысячи узников Брестского гетто. Напомним, они найдены во время разработки строительной площадки на углу улиц Советская — Машерова — Куйбышева.



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Накануне председатель Брестского горисполкома Александр Рогачуквстретился с Полом Пэкером, председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом (назначен на должность Президентом США Дональдом Трампом в 2017 году).









Александр Рогачук пояснил, что сегодня имеется полное взаимопонимание между действиями властей, инвесторов и еврейскими общественными объединениями города:



— Были попытки обвинить нас в строительстве на костях людей. Но в 1944 году была составлена карта массовых захоронений. Этого захоронения не было на карте даже по свежей памяти. 1214 человек — количество жертв, которые были обнаружены, для нас это было шоком. Ученые, представители еврейской общественности были удивлены. Предполагалось, что там будет захоронение, но не такое массовое. Строительная площадка обследована специализированным подразделением Министерства обороны — больше там останков нет. Но никто не даст гарантии, что по мере сноса старых сараев в этом районе мы не обнаружим еще останки.









Пол Пэкер в курсе, о чем писали СМИ, теперь он смог увидеть все своими глазами:



— Память н это не только слова, но и дела. Мы говорим «никогда больше». Мы хотим признавать, что не только плохие вещи происходили в Бресте, но и о том, какое замечательное наследие есть здесь, какие корни. Стоит показать, сколько Брест дал для еврейского просвещения. Есть точка отсчета в Бресте для многих известных людей. Туристы будут приезжать в Брест, чтобы найти свои корни.



Александр Рогачук рассказал, как будет увековечена память о еврейском населении города и жертвах Холокоста:



— Наша задача — бережно сохранять память и делать город Брест открытым для всех религий и национальностей. Есть памятный знак на месте гетто. Есть мемориальная доска на кинотеатре «Беларусь». Есть скульптура Менахема Бегина. В стадии окончательного решения открытие синагоги. Синагога будет в историческом здании. Город оказывает всяческую помощь в придании синагоги аутентичного вида. Второе направление — строительство лапидария рядом со стадионом «Локомотив». Выделение земли, коммуникации и комплексное благоустройство — все это будет финансироваться из городского бюджета. Третье направление — расширение экспозиции городского музея с отдельным залом, посвященным еврейскому периоду истории города. Там будут выставлены экспонаты, найденные во время раскопок. Четвертное направление — увековечение памяти евреев, которых сегодня будем перезахоранивать. Разработан эскиз знака. Мы планируем позиционировать Брестскую крепость как символ мужества, отпора нацистам, а факт уничтожения жертв Брестского гетто как символ трагедии Второй мировой войны.