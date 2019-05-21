Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбуре

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий круг турнира во французском Страсбуре с призовым фондом 250 тысяч долларов.



Фото: Reuters

В матче 1/8 финала Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах взяла верх над немкой Лаурой Зигемунд (№ 99 WTA) — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 28 минут.

По ходу первого сета Арине Соболенко поначалу пришлось быть в роли догоняющей, но после 9 геймов белоруска захватила лидерство (5:4), а затем взяла следующий гейм «под ноль» и оформила победу в партии.

Второй сет белоруска начала мощно (3:0), после чего трижды позволяла сопернице подобраться на дистанцию 2 геймов (3:1, 4:2, 5:3). В восьмом гейме (после которого счет стал 5:3) частицы грунта попали Арине в глаз. Тем не менее, после короткой паузы Соболенко уверенно выиграла следующий гейм и завершила сет и матч в свою пользу.