ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Декадная норма осадков выпала в Бресте 21 мая

22.05.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 21 мая за несколько часов выпала декадная норма осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66418.php

Декадная норма осадков выпала в Бресте 21 мая

Грозовой фронт накрывал город несколько раз, ливень сопровождался сильными порывами ветра. На какое-то время были подтоплены отдельные улицы. За сутки в Бресте выпало 24 мм осадков. Интенсивный дождь прошел и в Пинске. Там выпало 12 мм, что составляет половину декадной нормы. В остальных районах Брестской области было от 1 мм до 9 мм осадков.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66418.php

Декадная норма осадков выпала в Бресте 21 мая

В ближайшее время погода в регионе будет определяться неустойчивой теплой воздушной массой. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит 20-25 градусов. Во второй половине недели немного похолодает, возможны осадки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте 21 мая за несколько часов выпала декадная норма осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчанка представила Минскую область на международном конкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика