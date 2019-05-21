Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 22 мая 2019 года в 12.00 на Северном кладбище Бреста состоялась церемония перезахоронения останков узников Брестского гетто, обнаруженных в центре города по ул. Куйбышева при проведении строительных работ.



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Всего было перезахоронено более 1200 останков. В мероприятии приняли участие руководство города, дипломатический корпус, гости из США, Израиля, Германии, Польши, Украины и России.



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По словам председателя Брестского горисполкома Александра Степановича Рогачука, все останки рано или поздно будут подняты на поверхность и перезахоронены согласно религиозным канонам. В брестском гетто, по разным данным, было до 28 тысяч евреев. Около 17 тысяч человек были расстреляны в октябре 1942 года возле железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе. Судьба остальных узников неизвестна.