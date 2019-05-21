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«Ночь музеев» в Солигорске- 2019: афиша акции.
22.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 мая 2019 9:30 1506
"Ночь музеев" в Солигорске- 2018: афиша акции
Если вы еще не в курсе, то подскажем: «Ночь музеев» — это такая акция, она проводится ежегодно и посвящена Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г. И с тех в разных странах в непривычное для обычных посещений время музеи открывают свои двери для всех желающих.
17 мая текущего года Солигорский краеведческий музей присоединяется к акции «Ночь музеев». Что ждет желающих прийти? Увлекательная программа под названием «Зарисовки», которая окунет вас в прошлое и расскажет о традициях наших предков.
Мероприятие состоится 17 мая 2019 года. Начало: 18.00
Автор статьи: Максим НОВИЦКИЙ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 мая 2019 9:30 1506 "Ночь музеев" в Солигорске- 2018: афиша акции ...
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