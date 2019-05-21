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«Ночь музеев» в Солигорске- 2019: афиша акции.

22.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 мая 2019 9:30 1506

"Ночь музеев" в Солигорске- 2018: афиша акции

Автор: Эдуард Кидяев.

Если вы еще не в курсе, то подскажем: «Ночь музеев» — это такая акция, она проводится ежегодно и посвящена Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г. И с тех в разных странах в непривычное для обычных посещений время музеи открывают свои двери для всех желающих.

«Ночь музеев» в Солигорске- 2019: афиша акции.

17 мая текущего года Солигорский краеведческий музей присоединяется к акции «Ночь музеев». Что ждет желающих прийти? Увлекательная программа под названием «Зарисовки», которая окунет вас в прошлое и расскажет о традициях наших предков.

В ПРОГРАММЕ:

18:00-18:40 — открытие временной экспозиции «Жывапiс» Валерия Викторовича Толкачова (г. Солигорск).

18:40-19:00 — музыкальное выступление Радивиловой Екатерины Петровны, учителя по классу флейты, дуды ГУО «Ивенецкая ДШИ им. К. И. Поплавского.

19:00-20:00 — концертная программа выпускников гимназии-колледжа искусств им. И. О. Ахремчика (г. Минск).

20:00-21:00 — танцевальная программа коллектива студии социального танца «Вита» (клуб «Строитель», г. Солигорск).

18:00-21:00 — выставка-продажа работ мастеров районного Центра ремесел и мастеров клуба «Натхненне»: «Перезвон таланов».

Для всех желающих пройдут мастер-классы: вытинанка (изготовление открытки «Белорусские сонеты»), изготовление колокольчиков из глины «Глиняный звон», плетение пояса-шнура «Связь времен».

«Ночь музеев» в Солигорске- 2019: афиша акции.

Мероприятие состоится 17 мая 2019 года. Начало: 18.00

Добро пожаловать на «Ночь музеев» по адресу г. Солигорск, ул. Ленина, 5А

Автор статьи: Максим НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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16 мая 2019 9:30 1506 "Ночь музеев" в Солигорске- 2018: афиша акции ...
 
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