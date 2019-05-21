«Ночь музеев» в Солигорске- 2019: афиша акции.

Источник материала: Soligorsk News



"Ночь музеев" в Солигорске- 2018: афиша акции Автор: Эдуард Кидяев.

Если вы еще не в курсе, то подскажем: «Ночь музеев» — это такая акция, она проводится ежегодно и посвящена Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г. И с тех в разных странах в непривычное для обычных посещений время музеи открывают свои двери для всех желающих.

17 мая текущего года Солигорский краеведческий музей присоединяется к акции «Ночь музеев». Что ждет желающих прийти? Увлекательная программа под названием «Зарисовки», которая окунет вас в прошлое и расскажет о традициях наших предков.



В ПРОГРАММЕ:



18:00-18:40 — открытие временной экспозиции «Жывапiс» Валерия Викторовича Толкачова (г. Солигорск).



18:40-19:00 — музыкальное выступление Радивиловой Екатерины Петровны, учителя по классу флейты, дуды ГУО «Ивенецкая ДШИ им. К. И. Поплавского.



19:00-20:00 — концертная программа выпускников гимназии-колледжа искусств им. И. О. Ахремчика (г. Минск).



20:00-21:00 — танцевальная программа коллектива студии социального танца «Вита» (клуб «Строитель», г. Солигорск).



18:00-21:00 — выставка-продажа работ мастеров районного Центра ремесел и мастеров клуба «Натхненне»: «Перезвон таланов».



Для всех желающих пройдут мастер-классы: вытинанка (изготовление открытки «Белорусские сонеты»), изготовление колокольчиков из глины «Глиняный звон», плетение пояса-шнура «Связь времен».







Мероприятие состоится 17 мая 2019 года. Начало: 18.00



Добро пожаловать на «Ночь музеев» по адресу г. Солигорск, ул. Ленина, 5А.



Автор статьи: Максим НОВИЦКИЙ.