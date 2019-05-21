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Хацкевич может возглавить команду российской премьер-лиги
Источник материала: Tut.by
По информации
Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас — около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика. Российские СМИ
45-летний Хацкевич прежде работал главным тренером сборной Беларуси. А на протяжении двух последних сезонов тренирует киевское «Динамо». Сейчас команда занимает 2-е место в чемпионате Украины, срок контракта Хацкевича с киевским «Динамо» истекает.
Сегодня в выездном матче украинской премьер-лиги киевляне сыграют с донецким «Шахтером», который уже обеспечил себе чемпионский титул.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис еще не принял решения по поводу того, останется ли Александр Хацкевич у руля команды.
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Бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».
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