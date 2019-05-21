Хацкевич может возглавить команду российской премьер-лиги

Источник материала: Tut.by

По информации «Спорт-Экспресса» , бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».



Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас — около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика. Российские СМИ сообщали , что Бердыев может сменить белоруса Виктора Гончаренко у руля московского ЦСКА.

45-летний Хацкевич прежде работал главным тренером сборной Беларуси. А на протяжении двух последних сезонов тренирует киевское «Динамо». Сейчас команда занимает 2-е место в чемпионате Украины, срок контракта Хацкевича с киевским «Динамо» истекает.

Сегодня в выездном матче украинской премьер-лиги киевляне сыграют с донецким «Шахтером», который уже обеспечил себе чемпионский титул.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис еще не принял решения по поводу того, останется ли Александр Хацкевич у руля команды.