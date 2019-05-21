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Комитет Euro NCAP провел краш-тесты семи новых моделей

22.05.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Жертвами» очередной серии испытаний, проведенной организацией Euro NCAP в мае, стали сразу семь новинок европейского рынка — электрический «паркетник» Audi E-Tron, кроссоверы Lexus UX, Toyota RAV4 и Volkswagen T-Cross, а также новые поколения хэтчбеков Mazda 3, Renault Clio и Toyota Corolla.

За прошедшие годы нормативы Euro NCAP хоть и стали строже, а перечень дисциплин расширился, вклад пассивной безопасности в общую оценку автомобиля сократился — во главу угла теперь ставится уровень оснащенности электронными системами превентивной безопасности в базовой комплектации. С этим у участников майской программы испытаний проблем нет, поэтому все семь машин ожидаемо заработали максимальные «пять звезд».


Новую Mazda 3 эксперты отметили особо — японская новинка стала четверым автомобилем за всю историю проведения краш-тестов Euro NCAP с самой высокой оценкой за защиту взрослых пассажиров (98%) наряду с Alfa Romeo Giulia и Volvo V40 и XC60. Да и в других дисциплинах новая «тройка» выступила без серьезных нареканий.


Но к некоторым из «отличников», которые на европейском рынке уже «в базе» имеют современную электронику, без вопросов все же не обошлось. У E-Tron, например, во время бокового удара о столб выявлены повышенные нагрузки на верхнюю часть туловища передних седоков, а фронтальный удар в случае с «паркетником» T-Cross показал риск травмы коленей водителя. У нового Clio могла бы быть чуть лучше проработана безопасность пешеходов — жесткой оказалась верхняя кромка передка.

 
 
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«Жертвами» очередной серии испытаний, проведенной организацией Euro NCAP в мае, стали сразу семь новинок европейского рынка.
 
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