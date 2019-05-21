Белорусский защитник продолжит карьеру в чешском клубе

Источник материала: Tut.by

Белорусский защитник Роман Граборенко (1992) продолжит карьеру в Чехии. Его новым клубом стал серебряный призер чешской экстралиги минувшего сезона «Либерец», сообщает пресс-служба ФХБ.



Роман Граборенко. Фото: hcverva.cz

Хоккеист подписал годичный контракт с опцией продления по схеме «1+1». К слову, Роман стал первым белорусом, который наденет джерси «Либереца».

Прошлый сезон Граборенко также провел в Чехии, выступая за «Литвинов». В 22 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 5 (1+4) результативных баллов и заработал 16 минут штрафа при показателе полезности «-7». В плей-ауте, куда угодил «Литвинов», Граборенко провел две игры, в которых не отметился набранными баллами.

– Роман – физически крепкий защитник с правым хватом, который отлично дополнит наши оборонительные порядки, – прокомментировал подписание белоруса главный тренер «Либереца» Филип Пешан. – В активе Граборенко – многолетний опыт выступления в таких лигах, как АХЛ, КХЛ и НХЛ. Возможно, он не слишком известен в Чехии, однако является опытным игроком в идеальном хоккейном возрасте. Думаю, он поможет нам укрепить нашу оборонительную линию.