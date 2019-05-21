9 мая в городском Доме культуры состоялся отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM» под руководством Максима Скородёнка.  В полуторачасовом концерте своё творчество и таланты показали более семидесяти участников от 4 до 15 лет.

Яркое выступление солистов студии вокала «Вокализ», солистов и вокальной группы кружка вокала «ЮниSтар», коллектива театрального творчества «МимИГРАнты», ведущей солистки студии «Арт-вокал» (филиал «Шиловичский ДК») зрители встречали бурными аплодисментами. Благодарим всех организаторов и участников за прекрасную атмосферу концерта.

Больше фото здесь.

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»

 

 

 

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