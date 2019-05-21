9 мая в
Яркое выступление солистов студии вокала
Больше фото
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Отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM»
22.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
9 мая в
Яркое выступление солистов студии вокала
Больше фото
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9 мая в городском Доме культуры состоялся отчётный концерт студии современного танца «ELYSIUM» под руководством Максима...
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