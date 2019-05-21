БелАЗы активнее пошли на экспорт

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Поставки продукции ОАО "БелАЗ" в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза.

Как сообщили БЕЛТА на предприятии, на экспорт в январе-апреле было реализовано 96% техники и запасных частей завода. "Поставки в дальнее зарубежье по сравнению с январем-апрелем 2018 года увеличились в 1,3 раза. Самой "большегрузной" поставкой, в частности, стала партия 220-тонных карьерных самосвалов в Сербию", - сообщили в ОАО. Техника БелАЗ отправлена в Болгарию, Боснию и Герцеговину, Монголию, Польшу, Филиппины, Чехию, Чили, Эстонию и другие страны. В целом за четыре месяца текущего года география поставок предприятия насчитывала 23 страны мира. Основными партнерами Белорусского автомобильного завода являются горнодобывающие предприятия России, Узбекистана и Украины. Лидируют в общем объеме отгрузки 110-130-тонные карьерные самосвалы (28%), а также 220-240-тонные (25%) и 45-тонные (15%). Как отмечают на предприятии, постоянное расширение географии партнерства, а также многовекторность внешнеторговой деятельности являются приоритетными направлениями деятельности завода.