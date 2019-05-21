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BBC: британский производитель чипов ARM приостановил работу с Huawei

22.05.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский производитель чипов ARM поручил своим сотрудникам приостановить все действующие контракты с китайской Huawei и е6 «дочками» для соблюдения законодательства США. Об этом пишет BBC со ссылкой на внутренние документы компании.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters/Yves Herman

Как сообщает vc.ru, разработки ARM содержат американские технологии, говорится во внутреннем заявлении компании.

В ARM заявили Reuters, что компания соблюдает все последние правила, установленные США и отказались от других комментариев.

В Huawei отметили, что понимают давление, которое испытавают некоторые партнеры компании в связи с действиями властей США, пишетThe Verge. Приоритетной задачей компании остается поставка технологий и продуктов своим клиентам.

ARM основана в 1990 году в Великобритании. В 2016 году японская Softbank закрыла сделку по покупке ARM за $31 млрд. Huawei использует разработки ARM для создания процессоров для своих смартфонов.

Напомним, что 17 мая 2019 года США внесли Huawei в черный список и запретили китайскому производителю закупать оборудование и ПО американских компаний без предварительного согласования.

По данным Bloomberg, сотрудничество с Huawei приостановили Google, а также производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Позже власти США выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. До 19 августа 2019 года компания сможет покупать и использовать компоненты и другие товары из США для поддержки своих сетей и устройств.

 
 
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Напомним, что ранее власти США внесли Huawei в черный список.
 
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