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В Беларуси ввели новые банкноты. Как выглядели деньги, которые были в обращении последние 27 лет

22.05.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20 мая у нас ввели в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. За всю историю суверенной Беларуси было введено и выведено из обращения больше 40 банкнот. Некоторые из них, как и сейчас претерпевали изменения в процессе использования. FINANCE.TUT.BY вспомнил, какие белорусские деньги уже стали историей.


Фото: TUT.BY

В начале 1992 года, когда общесоветская денежная система распалась, в Беларуси была введена купонная система. На смену ей пришли расчетные билеты Национального банка.

Затем — с 1 июля 1992 года, в стране начали проводиться операции в безналичных белорусских рублях. А уже в конце июля 1993 года советские рубли начали выводить из оборота и белорусский рубль стал единым законным платежным средством на территории нашей страны.

25 мая 1992 года было введено в обращение 8 купюр — 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. На лицевой стороне банкнот были изображены животные, обитающие в белорусских лесах. На оборотной стороне — герб «Погоня». 

Это те самые «зайчики», «белки», «волки», «медведи» и так далее.


Фото: ru.wikipedia.org


: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

8 декабря 1992 года в обращение вошли еще две банкноты — 200 и 500 рублей. На первой была изображена Привокзальная площадь в Минске, а на второй — площадь Победы. На обороте был все тот же герб «Погоня».


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

В ноябре 1993 года в обращении появилась тысячная купюра. На ней изобразили Национальную академию наук Беларуси. На реверсе банкноты, как и на других, был герб «Погоня».


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

В сентябре 1998 года банкнота 1000 рублей претерпела некоторые изменения. Изображение на лицевой стороне осталось прежним, а вот с оборота убрали «Погоню». Вместо герба там появилось большое изображение числа «1000».

 


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Такие же изменения в сентябре 1998 были внесены и во внешний вид банкноты 5000 рублей, которая была введена в обращение в апреле 1994 года. На лицевой стороне осталось изображение Троицкого предместья, а на обороте «Погоню» заменили на изображение числа «5000».


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

С декабря 1994 по сентябрь 1999 года в обращении появилось еще 6 банкнот номиналом 20 тысяч, 50, 100, 500 тысяч, а также 1 и 5 миллионов рублей.


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

1 января 2000 года в Беларуси была проведена деноминация белорусского рубля в 1000 раз. В обращение были введены новые деньги. А старые (все перечисленные выше) на 1 января 2001 года были изъяты из обращения.

В 2000 году в Беларуси стало ходить 9 новых банкнот - 1 рубль, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

1 и 5 рублей пробыли в обращении не долго. 1 рубль изъяли уже в 2003 году, а 5 — в 2004 году. 10 и 20 рублей исчезли в 2013 году, а 50 — в летом 2015 года.

Зато с апреля 2001 в обращение начали входить банкноты 10, 20, 50, 100 и 200 тысяч рублей.


Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

В 2011 году деньги образца 2000 года были модифицированы. Это было сделано чтобы улучшить защиту от подделки. Внешне купюры не изменились.

1 июля 2016 года в Беларуси была проведена очередная деноминация в 10 000 раз, в обращение были введены банкноты нового образца, те, которыми мы пользуемся сейчас.

Старые деньги были выведены из обращения 1 января 2017 года.

Напомним, власти в этом году намерены отпраздновать 25-летие белорусского рубля. Однако первые расчетные билеты, которые зачастую называют «зайчиками», ввели в мае 1992 года. Но отсчет «рождения» нацвалюты идет с октября 1994 года, когда рубль признали единственным платежным средством в Беларуси, хотя ввели в обращение его за 2 года до этого.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Как выглядели старые белорусские деньги и сколько банкнот уже стали историей.
 
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