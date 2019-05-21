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"Лучше бы Лукашенко выращивал арбузы"

22.05.2019 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ № 181 "Об организациях цементной отрасли" и выдал один из самых главных секретов белорусской экономики: сколько бюджетных денег белорусские власти "зацементировали" на убыточных предприятиях.

"Лучше бы Лукашенко выращивал арбузы"
Лукашенко собирает урожай арбузов на своем "подворье", архивное фото
Как оказалось, за период с 2015–2019 Беларусь потратила $900 миллионов на убыточные цементные заводы. Кроме того, «модернизация» цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась Беларуси в $1,2 миллиарда. Итого - более двух миллиардов народных денег.

Пример цементной отрасли - не единичный. Госсектор «вытягивает» из госбюджета миллиарды долларов.

Почему власти не избавятся от неудобного балласта? Рассказал Сharter97.org руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Если брать цементную отрасль, то все началось с неправильного прогноза. Лет 15 назад, если не больше, российские маркетологи предсказывали резкое снижение использования традиционных материалов и рост спроса на цемент. На этом фундаменте создавалась российская методология cтроительства.

Прогноз был основан на том, что России бы требовалось в два-три раза больше цемента. Люди из окружения Лукашенко подсуетились и принесли ему это предложение: заняться цементом во всенародном масштабе, вложить большие деньги.

Не очень-то грамотные ребята все это прогнозировали. Ведь производство цемента - очень энергозатратное. Ошибка состояла в том, что в Беларуси нет своей энергетики, газ мы закупаем у России.

Наше правительство допустило ошибку, вбухало миллиарды долларов, а теперь мы выглядим, как последние дураки.


- Признают ли власти ошибки и перестанут спонсировать убыточные предприятия?

- В строительстве очень быстро меняются стереотипы, методы и климатические условия. Одно время Россия нам помогла в Калининградской области, когда «выкинула» оттуда шведские и датские cтроительные компании. Тогда пошло увеличение поставок белорусского цемента в РФ. Но это только в одной области. 

А так в России нет спроса на цемент, идут заказы на кирпичные дома. Я не знаю, что нам делать с этим цементом. Кто-то предлагал переходить на вариант Третьего Рейха: делать дороги из цемента. Большие автострады, скажем, Берлин - Москва. Но это все очень дорого.

Будут ли дальше финансировать? Скорее всего, что ошибку не признают и будут крутить педали дальше.

- Лукашенко предлагал «повесить» грандов отечественной промышленности на IT-сектор. Как вы думаете, придется ли ПВТ заниматься цементом?

- Айтишникам это может быть полезно только в одном случае: закатывать своих конкурентов в цементные блоки. Я бы продавал наш белорусский цемент в Италию, Колумбию, наладил бы экспорт именно в эти страны. Айтишники - ребята простые, как помидор перед изготовлением салата. 

«Яйцеголовые» предложили Лукашенко цифровое общество, сделать все программированное, а он им предложит цементную промышленность и убыточные колхозы.

- А стоит ли Беларуси делать ставку на строительную отрасль, машиностроение, тяжелую промышленность?

- Дело в том, что в 1994 году меня пригласили в администрацию «президента» для разработки национальных производственных программ. Тогда они думали, что Лукашенко - «выдающийся демократ, который приведет в экономику людей с гарвардскими дипломами. 

Мы сделали перспективных направлений белорусской экономики. Тогда я сделал вывод, что целыми отраслям мы «вытягивать» экономику не можем, только отельными предприятиями. Такого, что цементная отрасль будет у нас будет все «вытягивать» - в страшном сне такого не было.

Конечно, мы все это предложили Лукашенко, который был два-три месяца на посту президента. Предложить мы предложили, но во власть пришли ребята из деревень, которые ничего не умели. Им бы коров пасти, это было бы более эффективно. Хотя и с молоком мы грохнулись, россияне его также не будут потреблять. Ошибка на ошибке. Такие уж нам попались руководители.

- Какой выход вы предложили бы из этой ситуации?

- Я уже устал им объяснять, что делать. В свое время я был членом экспертного совета Совета Министров и предлагал им выход из ситуации. Устал объяснять, если бы меня сделали премьер-министром на 18 месяцев - другое дело. Легче сделать все самим. 

Лукашенко отправить отдыхать куда-нибудь подальше от Беларуси, правительство также распустить. Рекомендовать что-то нет смысла. Нашей стране нужна экономика с другой матрицей. Я об этом говорю уже 30 лет. К сожалению, к моим советам прислушиваются с опозданием в 12 лет.

Этим людям советы не помогут. Представьте, если бы хирург рассказывал ветеринару, как лучше делать операцию на человеческом мозге. Многому бы он научился?

Им нужно сказать: «Ребята, мы начинаем новую экономическую политику, предприятия переводим в конкурентную среду».


- У нас уже была провалившаяся «модернизация», предыдущее правительство предлагало «индустриализацию». Ожидать ли нам какую-то новую «зацию», в которую наше правительство «вбросит» миллиарды долларов?

- Здесь такой когнитивный тупик выходит. Вот вбросило наше правительство миллиарды в производство опилочной мебели... Я сейчас проехался по Минску и смотрю, что заборы у нас ставят из прекрасной древесины, Боже мой. Что тут обсуждать, если в стране заборы ставят из хорошей древесины, а мебель делают из опилок. Где мозги?

Или вся эта белорусско-российская шумиха, когда туда-сюда гоняют эти яблоки и груши. Гоняют и гоняют. Лукашенко сказал, что будет ремонтировать нефтепровод «Дружба», а Путин сказал: «Ну ладно» и пустил по трубе «грязную» нефть. Теперь мы вынуждены ремонтировать заводы. Ну вот что с ними сделаешь? Добалуются и дойдут до тупика.

В свое время внутренние инвестиции в Беларуси доходили до 17 миллиардов. Но это было в хорошие времена. Я вот посчитал, что наше ВВП в этом году будет около $56 миллиардов. А в 2014 году у нас было $77 миллиардов. Разницу чувствуете?

Такие они вот неумейки. Бывает, что в семье вырастают девочки, которые не умеют мыть посуду и мальчики, которые не умеют забивать гвозди. У нас такое же правительство.

Поэтому мой вам совет: занимайтесь своим делом и не читайте правительственные газеты. Будете читать госСМИ - появится в глазах розовый ореол. Занимайтесь делом. 

Вот Лукашенко дает нам всем прекрасный пример: выращивает арбузы, выращивает картошку. Вот бы и занимался этим все свое свободное время, а экономику не трогал. Арбузы получаются прекрасные, картошка также, а экономику пусть не трогает.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко подписал указ № 181 "Об организациях цементной отрасли" и выдал один из самых главных секретов белорусской экономики: сколько бюджетных денег белорусские...
 
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