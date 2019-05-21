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Темой Fashion Idea Festival станет "Ответственная мода"

22.05.2019 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 22 по 23 июня в Минске пройдет Fashion Idea Festival – проект Белорусской палаты моды, призванный объединить молодых и креативных участников модного сообщества страны.

Для второго сезона организаторы проекта выбрали прогрессивную и актуальную тему – «Ответственная мода»! Дизайнеры, фотографы, стилисты, fashion-иллюстраторы, модели, режиссеры показов на одной площадке будут делиться с гостями идеями, опытом, а возможно, и создавать новый уникальный продукт – сфера моды и искусства всегда располагает к экспериментам.

Темой Fashion Idea Festival станет "Ответственная мода"
В программе Fashion Idea Festival заявлены следующие проекты:

Fashion Market - продажа дизайнерской одежды и аксессуаров;

Fashion Study Center - образовательные лекции и мастер-классы;

Fashion Show/Installation - показы и инсталляции белорусских дизайнеров с получением грантов;

New Design Exhibition – экспозиция объектов дизайна;

Job Fair – ярмарка вакансий;

Fashion Blog Competition – конкурс fashion-блогеров;

New Names Belarus Fashion Week - конкурс для креативных дизайнеров и стилистов.

В рамках Fashion Idea Festival пройдут показы дизайнерских брендов Yulia Demidovich, Evgenija. Sm, Gravity, дизайнера из России Натальи Козыренко, а также приглашенных дизайнеров из Великобритании – участников London Fashion Week!

Гости мероприятия смогут познакомиться с дизайнерскими новинками одежды и аксессуаров, отвечающих современным тенденциям экологичного производства и сознательного потребления, опробовать свои силы в качестве блогера и получить эффективные рекомендации от ведущих блогеров Беларуси, узнать много нового о модной сфере на public-talks и даже получить шанс найти работу в fashion-индустрии. Программа фестиваля представлена не только белорусскими авторами, но и ведущими креативными дизайнерами из Великобритании, Латвии, Китая.

Отдельного внимания заслуживает проект New Names Belarus Fashion Week – конкурс для дизайнеров, желающих заявить о себе в рамках темы SUSTAINABLE FASHION. В конкурсной программе заявлено несколько категорий для вдохновения, поэтому участниками могут стать как дизайнеры, так и стилисты и все те, кто планирует связать свою профессию с модой и дизайном одежды. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать заявку до 25 мая на newnames@bfw.by и прийти на эскизный тур 26 мая!

В состав жюри конкурса входят Янина Гончарова, Ольга Барабанщикова, Полина Воронова, PEREODEVALKA и руководитель международного проекта по продвижению fashion-пионеров FASHION SCOUT. Победитель конкурса получит главный приз – Br1000, участие на BELARUS FASHION WEEK, и широкую известность как самый яркий дизайнер-дебютант 2019 года! Специальный подарок для одного из призеров конкурса подготовит проект осознанной моды PEREODEVALKA - бесплатное размещение в шоуруме и участие в маркетах фестиваля в течении года.

Информационный партнер: modalive.by.

Заявки на участие нужно отправлять до 15 июня на электронный адрес: idea@fashionfestival.by.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.fashionfestival.by.

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации (аккредитацию на показы можно пройти на сайте www.fashionfestival.by).

Место проведения: галерея современного искусства "Галерея Ӯ", г. Минск, ул.Октябрьская,19.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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С 22 по 23 июня в Минске пройдет Fashion Idea Festival – проект Белорусской палаты моды, призванный объединить молодых и креативных участников модного сообщества страны.
 
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