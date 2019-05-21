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Министры иностранных дел стран ОДКБ одобрили перечень мер для снижения напряженности на таджикско-афганской границе

22.05.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главы МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в среду на заседании в Бишкеке согласовали меры по снижению напряженности на таджикско-афганской границе.

"В контексте противодействия вызовам и угрозам одобрен перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, который предполагает создание условий для формирования на этом участке обстановки стабильности и безопасности и повышения эффективности в координации деятельности государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе", - заявил журналистам министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков, комментируя итоги заседания СМИД ОДКБ.

По его словам, министры также одобрили план коллективных действий по реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2020 годы "в целях формирования общего антитеррористического пространства".

Кроме того, Айдарбеков сообщил, что министры приняли обращение к главам МИД государств-членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества.

 
 
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Главы МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в среду на заседании в Бишкеке согласовали меры по снижению напряженности на...
 
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