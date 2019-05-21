Источник материала: Интерфакс

Беларусь, Россия и Польша продолжают переговоры о механизме вытеснения более 0,5 млн кубометров "грязной" нефти, которая скопилась на территории Беларуси и сдерживает возможность восстановления прокачки от ЛПДС "Мозырь" в направлении границы Польши, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в нефтяной отрасли.

"От Мозыря до границы с Польшей длина трубопровода более 440 км. В нем скопилось 520 тысяч кубометров загрязненной нефти, которая не позволяет восстановить прокачку чистой нефти. Сегодня ключевой вопрос – куда и как эту нефть вытеснить. Переговоры на эту тему продолжаются на правительственном уровне", - сказал источник.

По его словам, на территории Беларуси в настоящее время отсутствуют свободные резервуары для практического вытеснения загрязненной хлорорганикой нефти. "Резервуаров не хватает, имеющиеся емкости полностью заполнены. Ранее в них было вытеснено более 130 тыс. кубометров загрязненной нефти", - отметил собеседник.

Он предположил, что "в ближайшие дни вопрос должен быть разрешен".

Как сообщалось, 21 мая агентство Bloomberg сообщило, что министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с требованием предпринять как можно быстрее "неотложные меры" по возобновлению поставок "чистой" нефти и отчистки нефтепровода "Дружба". Как пояснило польское министерство, Россия пока не предоставила объективный график отчистки системы от грязной нефти и не отреагировала на запросы польских НПЗ о компенсации выпадающих доходов.

Козак вечером 21 мая сообщил, что Россия и Польша 23 мая обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти. "С польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", - сказал Козак, отметив, что в этом вопросе "очень много различных загвоздок". В частности, стороны дискутируют о том, какой объём некондиционной нефти Польша должна "выдавить" к себе.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Польша остановила транзит загрязненной нефти из РФ 24 апреля. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.

В настоящее время транзит кондиционной нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Украины загружен примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен белорусской стороной в 5 млн тонн. По данным концерна "Белнефтехим" на территории Беларуси скопилось более 1,2 млн тонн некондиционной нефти.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории Беларуси составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти, достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс. куб. м.