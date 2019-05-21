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Как сделать так, чтобы о вас и вашем бизнесе узнали все – бесплатный курс для предпринимательниц от ProWomen By

22.05.2019 16:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ProWomen By запускает бесплатный образовательный курс для предпринимательниц – OUT LOUD. Программа создана для женщин, которые хотят заявить о себе как экспертах и научиться продвигать свой бизнес с помощью профессиональных статей, интервью и публичных выступлений.

Как сделать так, чтобы о вас и вашем бизнесе узнали все – бесплатный курс для предпринимательниц от ProWomen By
К участию приглашают женщин из Минска и регионов с опытом в бизнесе не менее 2 лет и желанием продвигать себя как эксперта и спикера.

«В публичном пространстве среди экспертов больше мужчин, а образ успешной женщины все еще неотделим от замужества и воспитания детей, – отмечает Юлия Малькова, руководитель проекта ProWomenBy. – Мы хотим, чтобы голоса женщин-предпринимателей звучали громче в медиа, социальных сетях и на общественных мероприятиях. Для этого надо уметь заявить о себе».

Образовательный блок курса OUT LOUD состоит из 10 трехчасовых семинаров по темам: лидерство, публичные выступления, работа со СМИ, SMM и контент-маркетинг, профессиональная уверенность.

Каждая участница на время программы получит PR-поддержку и возможность применить на практике полученные знания:

– начнет формировать личный бренд;

– напишет тексты, которые помогут продвинуть собственный бизнес;

– поделится опытом и экспертизой с женщинами, которые хотят начать собственное дело.

Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку до 7 июня. Результаты будут известны до 15 июня.

Обучение бесплатное. Для участниц из регионов предусмотрена компенсация расходов на дорогу в Минск и обратно. Организаторы просят подавать заявку в том случае, если есть возможность посетить все модули курса. Программа и расписание доступны на сайте ProWomen By. Старт курса OUT LOUD запланирован на 23 июня, окончание – на 28 сентября.

Образовательный курс для предпринимательниц OUT LOUD создан ProWomen By при поддержке Программы малых грантов посольства США в Республике Беларусь.

ProWomen By – некоммерческая организация, созданная для поддержки женского предпринимательства в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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ProWomen By запускает бесплатный образовательный курс для предпринимательниц – OUT LOUD. Программа создана для женщин, которые хотят заявить о себе как экспертах и...
 
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Полымя
Светлы шлях
Единство
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