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Программа мероприятий ко Дню пограничника

22.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  25 мая 2019 г. в городском парке культуры и отдыха пинчан и гостей города ожидают мероприятия, приуроченные ко Дню пограничника.

  В канун своего профессионального праздника Пинский пограничный отряд подготовил зрелищную программу. Начало мероприятий в 11.00. В городском парке зрителей ожидают плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда, праздничный концерт, фотозона, выставка вооружения, техники, спецсредств, формы и снаряжения. Желающим предоставят возможность пострелять в специальном тире на оптико-электронном тренажере пистолета и автомата, собрать-разобрать оружие. 

  Для детей будут организованы игровые площадки с конкурсами и интерактивными зонами. Традиционно пограничники угостят горожан из полевой кухни. Финальным пунктом программы станут показательные выступления военнослужащих Пинского погранотряда, свою подготовку продемонстрируют и кинологи со служебными собаками.



 
 
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  25 мая 2019 г. в городском парке культуры и отдыха пинчан и гостей города ожидают мероприятия, приуроченные ко Дню пограничника.   В канун своего...
 
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