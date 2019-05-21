Ученые изучают «боевую аптечку» конфедератов, чтобы найти лекарство от супербактерий

Источник материала: Tut.by

В последние годы перед медиками возникла проблема так называемых супербактерий — микробов, устойчивых к применению одного, а то и нескольких антибиотиков. В поисках действующего средства команда молекулярных биологов из США обратилась к настольной книге медиков армии Конфедерации и обнаружила рецепт растительного средства против инфекции. Первые итоги его применения были представлены в журнале Scientific Reports .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Drew Hays / Unsplash

Молекулярные биологи из университета Эмори в Атланте (США) заинтересовались записями, по которым врачи армии Конфедерации лечили раненых.

Дело в том, что во время Гражданской войны Военно-морские силы США заблокировали порты южных штатов. Поставки медикаментов из Европы полностью прекратились, и солдаты страдали от боли и инфекций. Поэтому главный врач Конфедерации Самюэль Мур обратился к ботанику Фрэнсису Порчеру с просьбой составить каталог растений, произрастающих на территории юга США, которые можно было бы использовать в медицинских целях. Итогом стала «боевая аптечка» и справочник для медиков армии конфедератов.

Внимание биологов привлек рецепт «тоника от омертвения тканей», для приготовления которого использовались кора белого дуба (Quercus alba), листья «трости дьявола», аралии колючей (Aralia spinosa) и побеги и корни тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera). Эти компоненты широко используются в народной медицине индейцев. Они не уничтожают микробов, но мешают им приспосабливаться к новым условиям среды и формировать биопленки, особенно стойкие к действию антибиотиков.

Чтобы проверить действенность средства, ученые вырастили несколько культур супербактерий и обычных штаммов этих микробов и обработали их разными версиями «тоника». Результаты были очень хорошими: средство подавляло рост колоний синегнойной палочки, золотистого стафилококка, пневмококков и других бактерий, стойких к действию карбапенемов и большинства других современных антибиотиков.

Пока молекулярные биологи не знают, какие именно компоненты этих экстрактов влияют на бактерий, но они уже выделили два десятка перспективных молекул из коры белого дуба. Ученые планируют проверить их работу на животных в самое ближайшее время и продолжить изучение записей.