10 историй о людях, которые «растворились в воздухе»

Источник материала: Новости Дзержинска

Во всём мире тысячи людей ежегодно пропадают без вести. В некоторых случаях официальные расследования не дают никаких результатов, можно сказать, что люди буквально растворяются в воздухе — не удаётся обнаружить никаких разумных объяснений или достоверных фактов.

Вот десять человек, над разгадкой исчезновения которых до сих пор бьются исследователи и энтузиасты.



1. Маура Мюррей

9 февраля 2004-го года 21-летняя студентка Массачусетского университета отправила на электронную почту своему работодателю и нескольким преподавателям письма, в которых сообщала, что вынуждена уехать из города по причине смерти одного из близких родственников.

В ту же ночь Маура попала в аварию, врезавшись на своей машине в дерево неподалёку от городка Вудсвиль, что в штате Нью-Гэмпшир, США. По странному совпадению, за два дня до происшествия с Мюррей в этом же самом месте произошла другая автокатастрофа.





Водитель проезжавшего мимо автобуса предложил Мауре помощь, однако та отказалась. Так или иначе, добравшись до телефона, водитель автобуса вызвал подмогу, но прибывшие на место аварии буквально через десять мин полицейские обнаружили, что девушка бесследно исчезла. Никаких признаков борьбы на месте не нашли, так что по официальной версии Маура покинула место происшествия добровольно.

На следующий день родственники Мауры в Оклахоме получили голосовое сообщение, содержавшее сдавленные рыдания. Хотя, по свидетельствам очевидцев, за несколько дней до таинственного исчезновения Мюррей достаточно странно себя вела, её семья уверена, что Маура не могла покинуть место аварии по собственной воле, не оставив никаких следов. Вот уже девять лет никто не может найти адекватного объяснения этому происшествию.

2. Брэндон Свенсон

19-летний Брэндон Свенсон 14 мая 2008-го года ехал на собственном автомобиле в родной город Маршалл, штат Миннесота. Случилось так, что его машина вылетела с сельской дороги и оказалась в кювете. Юноша позвонил родителям и попросил забрать его с места аварии, однако прибывшие на место родственники не смогли его найти. Ответив на звонок отца, Брэндон сообщил, что двигается в направлении соседнего города Линда, а затем выругался, и связь прервалась.

Несколько попыток дозвониться до юноши не дали ровным счётом ничего. Позже полиция нашла разбитый автомобиль Свенсона, однако ни мобильный телефон, ни самого парня обнаружить не удалось. По одной из версий он мог утонуть в близлежащей реке, но тщательное прочёсывание русла не помогло — молодой человек бесследно исчез.

3. Луи Ле Принс





Французского изобретателя Луи Ле Принса многие считают истинным создателем кинематографа — именно он придумал кинокамеру с одним объективом, способную запечатлеть движущиеся объекты на плёнку.

Однако, известен он не только своими заслугами в создании кинематографа — человечеству до сих пор не даёт покоя его странное исчезновение.

16 сентября 1890-го года Ле Принс гостил у своего брата во французском городе Дижоне, а затем отправился по железной дороге в Париж, однако когда поезд прибыл в столицу, выяснилось, что Ле Принс необъяснимым образом пропал.

В последний раз его видели, когда он садился в свой вагон, в пути поезд совершил несколько остановок, но никто не видел, чтобы Луи с него сходил. Кроме того, изобретатель вёз с собой большой багаж, но многочисленные чертежи и оборудование также бесследно исчезли.

Версию о самоубийстве следователи посчитали несостоятельной, так как вряд ли у Ле Принса были причины сводить счёты с жизнью: из Парижа он намеревался отправиться в Соединённые Штаты, где должен был получить патенты на свои изобретения. Одна из популярных версий гласит, что похищение Ле Принса подстроил другой известный изобретатель Томас Эдисон, чтобы сохранить за собой репутацию «отца кинематографа», однако никаких убедительных доказательств этого нет.

4. Майкл Негрете

10 декабря 1999-го года в четыре утра 18-летний первокурсник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Негрете выключил компьютер, на котором он всю ночь напролёт играл с друзьями в видеоигры. В девять часов утра его сосед по комнате заметил, что Майкл ушёл, оставив ключи и бумажник — с тех пор его никто никогда не видел.

Самое интересное, что студент, по всей видимости, ушёл босиком — его обувь оказалась на месте. Полицейские с собаками прочесали все близлежащие окрестности, но никаких следов босого первокурсника не нашли. Опрос местных жителей показал, что в 4:35 утра неподалёку от места происшествия был замечен неопознанный прохожий, но был ли это Майкл или человек, как-то связанный с его исчезновением, до сих пор неизвестно.

5. Барбара Болик

55-летняя жительница городка Корваллис в штате Монтана, США, 18 июля 2007-го года отправилась в поход на скалистый хребет Биттеррут вместе с приятелем Джимом Рамакером, который приехал к Барбаре из Калифорнии, чтобы погостить и полюбоваться на местную природу.

Когда туристы были неподалёку от Бэар-Крик (в пер. с англ. «Медвежий Ручей»), Джим остановился, рассматривая чудесный живописный вид. По его словам, он потерял Барбару из виду не больше, чем на минуту, при этом она находилась примерно в 6–9 м от места, с которого он любовался пейзажем. Когда он оглянулся, то обнаружил, что пожилая приятельница как сквозь землю провалилась. Последовавшие вслед за этим масштабные поисковые мероприятия не помогли найти никаких следов Барбары.

Конечно, первым делом полицейские, ведущие дело об исчезновении, тщательно проверили все показания Джима Рамакера, подозревая, что он может быть причастен к её пропаже, однако ни малейших доказательств похищения или убийства найдено не было. К тому же, если бы Джим был в чём-либо виновен, то постарался бы придумать более убедительную версию для следствия, чем необъяснимое исчезновение на ровном месте.

6. Майкл Хирон

23 августа 2008-го года Майкл Хирон отправился на свою ферму в Хэппи Вэлли, штат Теннесси, чтобы заняться стрижкой газона. В то утро знакомые заметили, как Майкл на своём квадроцикле покидал ферму — именно тогда 51-летнего пенсионера видели в последний раз.

На следующий день соседи обнаружили на его участке принадлежащий Майклу грузовик с прицепом, на котором красовалась газонокосилка, хотя трава на газоне была нетронута. Когда ещё через день вся техника Майкла была найдена на том же самом месте брошенной на обочине дороги, друзья забили тревогу. В салоне грузовика были найдены ключи, бумажник и мобильный телефон, но самого мужчины и след простыл.

Через три дня полиция обнаружила в полутора км от фермы квадроцикл, который, по словам друзей пропавшего, принадлежал именно ему, но эта находка не смогла пролить свет на странное происшествие. У американца не было никаких тайных недоброжелателей, которые могли приложить руку к его исчезновению, также как не было и причин пускаться в бега, поэтому пропажа фермера по сей день остаётся загадкой.

7. Эйприл Фабб

Одно из самых таинственных исчезновений в истории Великобритании случилось 8 апреля 1969-го года в графстве Норфолк. 13-летняя школьница Эйприл Фабб из небольшого городка под названием Мэттон поехала в гости к сестре в соседнюю деревню Раутон. Девочка отправилась в путь на велосипеде, и последним, кто её видел, стал водитель грузовика, в 14:06 заметивший на просёлочной дороге девочку, по описанию соответствующую Эйприл.

Уже в 14:12 её велосипед был обнаружен посреди поля в нескольких сотнях м от места, где Эйприл видел водитель, причём никаких следов девочки поблизости не нашли.

Основной версией следствие считало похищение, но казалось невероятным, что неведомый преступник всего за шесть мин смог незаметно похитить Эйприл, не оставив при этом ни единой зацепки для следствия.

Случай с исчезновением Эйприл Фабб напоминает таинственную пропажу молодой девушки по имени Женет Тейт (Genette Tate), которая случилась в 1978-м году. Тогда основным подозреваемым считали серийного убийцу и насильника Роберта Блэка (Robert Black), но нет никаких подтверждений тому, что Блэк был причастен и к исчезновению Эйприл, так что на этот счёт остаётся только гадать.

8. Брайан Шаффер

27-летнийстудент-медик университета штата Огайо по имени Брайан Шаффер вечером 1 апреля 2006-го года отправился пропустить пару стаканчиков в бар под названием «Ugly Tuna Saloona» (в пер. с англ. «Салун Гадкого Тунца»).

Между половиной второго и двумя часами ночи Брайн необъяснимым образом пропал: по свидетельствам очевидцев, студент был сильно пьян и говорил по телефону со своей девушкой, а затем его заметили в компании двух других молодых женщин. После этого никто из посетителей бара его не видел.

Самое любопытное, что многие заметили, как Шаффер входил в бар, но никто не помнит, как он его покидал -уход молодого человека не зафиксировали даже камеры видеонаблюдения, хотя на них отчётливо видно, как студент заходит в пивную.

Хотя за три недели до этого Брайан сообщил матери, что планирует съездить в отпуск вместе со своей девушкой, друзья и родственники убеждены, что он не мог отправиться в путешествие столь внезапно. Одна из версий гласит, что Шаффер мог быть похищен, но как злоумышленнику удалось вытащить его из заведения, минуя видеокамеры и многочисленных свидетелей, — этот вопрос ставит следователей в тупик.

9. Джейсон Йолковски





Ранним утром 13 июня 2001-го года 19-летний Джейсон Йолковски отправился на работу, дело было в небольшом городке Омаха, штат Небраска, США. Он договорился со своим другом, что тот заберёт его в соседней школе, но Джейсон там так и не появился, а в последний раз его видел сосед за полчаса до назначенного времени встречи: Джейсон, как утверждал ценный свидетель, заносил мусорные баки в свой гараж.

Из записей, взятых следователями со школьных камер видеонаблюдения, было ясно, что Джейсон действительно там не был, при этом друзья и родные не могут назвать никаких причин, которые могли бы заставить юношу скрыться.

В 2003-м году родители юноши Джим и Келли Йолковски (Jim and Kelly Jolkowski) в память о сыне основали «Проект Джейсон» — некоммерческую организацию, которая занимается поиском пропавших без вести, но судьба самого Джейсона до сих пор остаётся тайной.

10. Николь Морин

Восьмилетняя Николь Морин 30 июля 1985-го года исчезла из пентхауса в Торонто, города канадской провинции Онтарио, где девочка проживала вместе с матерью.

В то утро Николь с подругой собирались поплавать в бассейне, расположенном в одной из частей огромного здания, и в половине одиннадцатого девочка попрощалась с матерью и вышла из квартиры, а спустя 15 мин в дверь постучала её подруга, чтобы узнать, когда Николь наконец соберётся.

После этого инцидента было проведено одно из крупнейших полицейских расследований в истории Торонто, но никаких нитей, способных вывести на след девочки, найти не удалось.

Наиболее вероятной считалась версия о похищении, но никаких доказательств этому во всём 20-этажном здании жилого комплекса следователи не нашли, так что тайна исчезновения Николь Морин уже почти три десятилетия не даёт покоя местным жителям.