23 мая на «горячей линии» можно будет получить консультацию по поводу образований на коже

Источник материала: Газета Авангард

23 мая с 11.00 до 13.00 в Буда-Кошелевской ЦРБ будет работать «горячая линия» с врачом-хирургом Е.А. Кошмар, в ходе которой можно будет получить консультацию по поводу образований на коже. Вопросы можно задать по телефону 7-08-89.



