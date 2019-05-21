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23 мая на «горячей линии» можно будет получить консультацию по поводу образований на коже

22.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

23 мая с 11.00 до 13.00 в Буда-Кошелевской ЦРБ будет работать «горячая линия» с врачом-хирургом Е.А. Кошмар, в ходе которой можно будет получить консультацию по поводу образований на коже. Вопросы можно задать по телефону 7-08-89.

23 мая на «горячей линии» можно будет получить консультацию по поводу образований на коже

 

 
 
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23 мая с 11.00 до 13.00 в Буда-Кошелевской ЦРБ будет работать «горячая линия» с врачом-хирургом Е.А. Кошмар, в ходе которой можно будет получить консультацию... ...
 
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