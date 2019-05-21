Спецпредставитель США опасается эскалации конфликта на северо-западе Сирии и применения там химоружия

Источник материала: Интерфакс

Боевые действия между сирийскими правительственными силами и оппозицией на северо-западе Сирии в настоящее время проходят на сравнительно небольшой территории, однако конфликт может усилиться, завил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы опасаемся, что если боевые действия продолжатся, то могут охватить больше территории. Сейчас все происходит на небольшой территории", - сказал он на слушаниях в сенате США.

В частности Джеффри предупредил, что опасается применения сирийскими военными химического оружия. Ранее аналогичные опасения озвучивал госдеп. Спецпредставитель подтвердил, что США проверяют информацию о том, что силы президента Сирии Башара Асада могли ранее в мае применить химическое оружие.